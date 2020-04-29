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29 апреля • обновлено в 23:58
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Могилевская откровенно рассказала о жестокости шоубиза

2.7т
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Популярная украинская певица Наталья Могилевская сообщила, что прекратила продюсерскую деятельность, а также рассказала о жестокости шоу-бизнеса.

Откровенное заявление она сделала в подкасте "2POPODCAST" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Никогда больше": Могилевская откровенно рассказала о жестокости шоубиза

Скриншот из видео

"Я приняла решение для себя, что больше никогда никого продюсировать не буду. У меня есть педагогический талант. Я знаю, как научить, лаконично, просто, доходчиво... мы с Кузьмой это делали ещё в 2000х. Но когда пришлось столкнуться с контактами, вложениями денег в других людей, с предательством, необязательностью или необходимость сообщить девушке что она не может выходить замуж и рожать детей пока не закончится контракт. Это не мое. Для женщины это слишком жестокий бизнес", - сказала Могилевская.

Она отметила, что не могла в должной степени руководить артистами и заставлять их что-либо делать.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Могилевская порадовала поклонников новым пикантным фото, на котором позировала в сексуальном платье.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Алексей Завгородний (Позитив) Алексей Потапенко (Потап) Наталья Могилевская
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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