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"Мог иметь много жен": Волочкова рассказала о трагедии в личной жизни

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова снялась в программе журналистки Ксении Собчак. Несмотря на то, что в последнее время между ними постоянно возникают конфликты, танцовщица поделилась очень откровенными историями из своей жизни и даже рассказала, как потеряла ребенка.

Волочкова поделилась с Собчак историей своего романа с Сулейманом Керимовым. Она заявила, что мужчина очень ее ревновал, хотя она поводов не давала, пишет "Комсомольская правда".

"Мог иметь много жен": Волочкова рассказала о трагедии в личной жизни
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"Он мне сказал: "Настя, давай ты будешь моей женой, но если ты родишь ребенка и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте". По своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной. Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш", - заявила балерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова гневно высказалась о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, назвав ее завистницей и "актрисой погорелого театра".

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