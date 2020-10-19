Модные аксессуары осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание. Фото

Аксессуары играют важную роль в создании модного образа. Ими можно подчеркнуть наряд и сделать его выразительнее.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о самых трендовых аксессуарах сезона осень-зима 2020-2021. Они подойдут под любой образ.

Массивная цепь

Массивное колье-цепь – основная тенденция среди украшений в сезоне осень-зима 2020-2021. Данный аксессуар будет отлично дополнять любой образ, от спортивного костюма до оверсайз свитшота или кожаной рубашки. Золото или серебро – выбирать вам.

Жемчуг

В списке модных тенденций сезона осень-зима 2020-2021 – благородный жемчуг. Многорядные колье и одиночные нитки, серьги и браслеты, украшенные жемчужинами идеально подойдут как под повседневный, так и под вечерний образ, сделав его неповторимым.

Одиночная серьга

Если раньше серьги в основном были элегантных и изящных форм, то сейчас, чем крупнее и необычнее модель, тем лучше. Кроме того, по-прежнему "львиная доля" внимания достается моносерьгам, которые с каждым сезоном становятся все эффектнее. Такое украшение вы можете носить с платьями и массивными ботинками, штанами и жакетами, либо же со спортивным оверсайз костюмом. Что касается верхней одежды, то ее следует подбирать под образ в целом.

Сумка-ведро

Классические сумки-ведра, ставшие хитом 2019 года, также будут актуальны в осенне-зимнем сезоне 2020-2021. Несмотря на довольно компактный размер, такая сумка может похвастаться отличной вместительностью. Стилисты рекомендуют не останавливаться на базовых моделях, а выбирать самые интересные версии.

Галстук

Предмет мужского гардероба был замечен на моделях на показах Christian Dior, Prada, Versace и Dolce & Gabbana. Модные бренды предлагают носить галстук с рубашками, блузами, брючными костюмами и юбками. Также попробуйте купить жилет, который идеально будет сочетаться с вашим любимым галстуком.

Длинные перчатки

Элегантные длинные перчатки – одна из основных тенденций среди аксессуаров для осени-зимы 2020-2021. Такая деталь добавит роскоши любому образу, а также защитит руки от холода. Носить перчатки можно как с пальто и шубами, так и с дутыми куртками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был проведен опрос, в рамках которого обнаружили, что каждая женщина должна иметь в своем гардеробе не менее пяти пар джинсов, семь джемперов, четыре юбки, две пары спортивных штанов и десять футболок.