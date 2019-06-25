Младше его детей: 53-летний Павлик ушел от жены к 25-летней любовнице

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик ушел от своей супруги Ларисы, с которой прожил 7 лет, к своему концертному директору Екатерине Репяховой.

Так, 53-летний Павлик ранее не афишировал, что живет с 25-летней девушкой, сама же Екатерина призналась: они живут гражданским браком уже полтора года. Об этом пишет The Lime.

По словам девушки, они не скрывали целенаправленно своих отношений, но и не хотели лишней публичности. Она заявила, что Виктор был не готов откровенно говорить с публикой о личной жизни.

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"Сначала Виктор ушел из дома, долго не разводился – все это было болезненно, он очень не хотел обидеть младшего сына. Ему было очень важно, чтобы все это приняли его родные. Поэтому мы ждали, пока все созреют, чтобы всем было проще. Так это длилось больше года", – рассказала новая возлюбленная Павлика.

Отношения пара держала в тайне лишь изначально, Павлик старался постепенно знакомить молодую избранницу с детьми (с 1983 года артист был трижды женат и трижды стал отцом: у него родились сын Александр (1984), дочь Кристина (1987) и сын Павел (1999). Отметим, что новая спутница Виктора родилась в 1994 году.

"Виктор не ставил детей перед фактом. Это все происходило постепенно. Дети его, конечно, смеялись, шутили. Думали, что все это несерьезно. К примеру, старший сын дразнил меня, называл "тетя Наташа". Просто ему 36 лет, а мне – 25. Потом уже время расставило все на свои места", – вспомнила девушка.

Также она добавила, что пара пока не собирается жениться – народный артист долго не мог решиться на разрыв с предыдущей женой и тяжело переживал бракоразводный процесс.

"Сейчас они в прекрасных отношениях, общаются. Все мирно, все хорошо. Я, понятное дело, с бывшей женой не общаюсь, ну и с младшим сыном тоже. С Кристиной и Сашей мы поддерживаем хорошие отношения", – подытожила Екатерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, младший сын Виктора Павлика Павел недавно перенес серьезную болезнь. У 19-летнего парня диагностировали тяжелую онкологию.

Тогда артисту пришлось обратиться за помощью в соцсети, а также он продал большую часть своей коллекции гитар. За годы карьеры музыкант собрал порядка 40 моделей.

За считанные дни деньги были собраны – помогли многие коллеги по сцене и неравнодушные фанаты. Вскоре стало известно, что Павел пошел на поправку.

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