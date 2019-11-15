"Мисс Украина Вселенная" не пустили в США: сеть возмущена

"Мисс Украина Вселенная" Анастасии Субботе отказали в американской визе.

Об этом сообщила председатель оргкомитета конкурса Анна Филимонова на своей странице в Facebook.

Участница должна прилететь в США 27 ноября, а конкурс "Мисс Вселенная 2019" проходит с 28 ноября по 8 декабря. Однако сотрудник американского посольства отказал Анастасии в визе.

"14 ноября в 10:30 она подала документы, в том числе и официальное письмо - подтверждение от оргкомитета конкурса "Мисс Вселенная", подтверждение нашего комитета "Мисс Украина Вселенная", справку из банка. Сотрудник посольства США спросил о целе получения визы в США. Анастасия детально ответила на его вопросы и передала официальные документы. Просмотрев их, он сказал, что такие документу подают уже не впервые. И без каких-либо комментариев выдал документ об отказе", - пишет Филимонова.

Анастасия Суббота Facebook

Для разрешения ситуации директор конкурса обратилась за помощью к послу США в Украине Уильяму Тейлору:

"Мы очень надеемся, что господин Посол лично ознакомится с этой ситуацией и решение визового центра посольства США будет пересмотрено в позитивную сторону. В случае повторного отказа Украина не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году. Именно из-за отказа в визе".

Анастасия Суббота Facebook

Примечательно, что данная ситуация возмутила пользователей в сети:

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