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7 декабря • обновлено в 18:56
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"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

1.1т
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Обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх попала в скандал с поездкой в Россию – девушка, вероятно, праздновала день рождения в Москве.

Об этом сообщается в материале издания "Высокий Замок". Журналисты обратили внимание на посты Болюх в Instagram в формате Stories, а также на публикации в соцсети ее московского друга Алика (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что девушка сперва обнародовала видео из самолета, потом сняла на камеру роскошный номер в отеле, где в вазе стоят красные розы.

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Наталья Болюх (справа) с короной "Мисс Львов-2018"

Наталья Болюх (справа) с короной "Мисс Львов-2018"

Високий Замок

Затем на ее странице появился ролик с вечерней Москвой, на котором видно башни Кремля. Очевидно, это видео снималось с автомобиля, который двигался.

"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

Высокий Замок

"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

Высокий Замок

В комментарии журналистам девушка сказала, что поехала на день рождения друзей якобы в Амстердам. Она подтвердила, что также опубликовала ролик из Москвы, однако он якобы снят ее друзьями.

Болюх также спросили, может ли она согласиться на участие в конкурсе красоты в РФ. "Ничего не имею против России, у меня там много друзей", – ответила девушка.

"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

Высокий Замок

"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

Высокий Замок

"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

Высокий Замок

"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

Высокий Замок

Предлагаем также посмотреть фото Натальи Болюх, которые она постит в Instagram-аккаунте:

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram.com/topnatalia

Как писал OBOZREVATEL, ранее в расследовании "Схем" сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в ноябре 2013 года якобы летал в Санкт-Петербург на переговоры с российским руководством вместе с тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Москва
Теги
фотографии видео скандалы шоу-бизнес Instagram
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ничего удивительного, она же не дура, она понимает, что нищий и засратый Киев это не ее уровень...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Zhikharev Dmitry, ее уровень -провинциальный российский городишко Мухосранск..О,там да,она заимеет титул Miss..
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Mega Death
Mega Death
Кто то едет в Москву отпраздновать день рождения, а кто то мыть унитазы)) Диалектика, мля)) Возмущение это вызывает у тех , кто может себе позволить лишь второе)) А таких на Украине 75%))
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