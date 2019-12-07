"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

Обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх попала в скандал с поездкой в Россию – девушка, вероятно, праздновала день рождения в Москве.

Об этом сообщается в материале издания "Высокий Замок". Журналисты обратили внимание на посты Болюх в Instagram в формате Stories, а также на публикации в соцсети ее московского друга Алика (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что девушка сперва обнародовала видео из самолета, потом сняла на камеру роскошный номер в отеле, где в вазе стоят красные розы.

Наталья Болюх (справа) с короной "Мисс Львов-2018" Високий Замок

Затем на ее странице появился ролик с вечерней Москвой, на котором видно башни Кремля. Очевидно, это видео снималось с автомобиля, который двигался.

Высокий Замок

Высокий Замок

В комментарии журналистам девушка сказала, что поехала на день рождения друзей якобы в Амстердам. Она подтвердила, что также опубликовала ролик из Москвы, однако он якобы снят ее друзьями.

Болюх также спросили, может ли она согласиться на участие в конкурсе красоты в РФ. "Ничего не имею против России, у меня там много друзей", – ответила девушка.

Высокий Замок

Высокий Замок

Высокий Замок

Высокий Замок

Предлагаем также посмотреть фото Натальи Болюх, которые она постит в Instagram-аккаунте:

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Наталья Болюх instagram.com/topnatalia

Как писал OBOZREVATEL, ранее в расследовании "Схем" сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в ноябре 2013 года якобы летал в Санкт-Петербург на переговоры с российским руководством вместе с тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым.

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