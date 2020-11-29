Мишина обратилась к женщинам, страдающим от насилия

Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина обратилась к женщинам, которые страдают от насилия.

На странице в Instagram артистка опубликовала пост, в котором затронула тему насилия. Кроме того, знаменитость поделилась личной историей о том, как ей удалось пережить диктатуру.

"В своей жизни я сталкивалась с ситуациями, в которых мужчина был свято уверен в том, что он прав и сильнее, только потому что он мужчина. По сей день я благодарна себе за то, что находила в себе силу уходить не оглядываясь, несмотря на боль, страх и обиду", – написала в Instagram актриса.

Мишина поддержала женщин, которые смогли избавиться от насилия. А также актриса объяснила, почему не стоит это терпеть и пропускать через себя.

"Вам, дорогие женщины, часто мамы, которые попадают в круг насилия – физического, эмоционального, финансового и сексуального, я хочу сказать: эта сила есть в каждой! Поверьте в себя! Это нельзя терпеть! Даже когда страх сковывает все ваше тело, а ум говорит вам знакомым голосом обесценивающие фразы: "ты не справишься", "не сможешь", "заслужила", "сама виновата" и другие, найдите душевные силы поддержать себя. У вас есть только один человек, который действительно может помочь. Этот человек – вы! Своей верой в себя, внутренней мудростью, своим материнским инстинктом, заложенным в нас с рождения обнимите себя сами и уходите. Не нужно меряться силой. Из таких отношений надо бежать. Поверьте, за пределами этого мрака есть свет. Этот свет – это вы! Ваша любовь к себе, ваша сила воли на пути к самореализации, ваша вера и любовь к другим женщинам, а значит и к себе. Дерзайте, ничего не бойтесь. Поддерживайте друг друга, дружите, осыпайте комплиментами и словами принятия и поддержки. Мы можем, я верю! Мы изменим, эту несправедливую и средневековую догму, что Женщина – слабый пол. Но не демонстрацией грубой силы, а манифестацией нашей природной женской силы – любовью. Прежде всего к самой себе", – рассказала Мишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина призналась, какая особенность ей нравится в мужчинах.