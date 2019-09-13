Мишель Андраде презентовала первую песню на украинском: видео

Певица Мишель Андраде презентовала свой первый сингл на украинском языке "Не знаю"

Романтический трек "Не знаю" с узнаваемыми для певицы латиноамериканскими танцевальными мотивами рассказывает о чувственные период влюбленности: "Когда нам кто-то очень нравится или мы влюблены, становимся такими робкими - не знаем, что сказать и боимся не найти ответа в любимых глазах. Мы стесняемся показать свои истинные чувства, хотя в сердце бурлит вулкан. Именно о таких ощущение, близкие каждому, моя песня ", - рассказывает Michelle.

Премьера песни состоялась в финале национального конкурса Мисс Украина-2019. Michelle вышла на сцену вместе со всемирно известным хореографом и судьей нового сезона "Танцев со звездами" (1 + 1) Франсиско Гомесом.

В этот вечер артисты удивили зрителей совместными танцами. Именно Франсиско стал постановщиком номера на новую песню певицы. Выступление покажут в эфире телеканала 1 + 1 22 сентября.

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