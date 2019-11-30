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30 ноября • обновлено в 10:42
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Дети убитого "Моторолы" из "ДНР" подросли: как они выглядят

15.9т
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Один из главарей террористов "ДНР" Арсен Павлов, или "Моторола", погиб уже более трех лет назад. Его убил взрыв в лифте дома в Донецке, где он жил в подаренной ему оккупантами квартире.

В России у "Моторолы" остались жена и сын. А в оккупированном Донецке жила его вторая семья – супруга Елена Коленкина и двое маленьких детей. Как они выглядят сейчас – в материале OBOZREVATEL.

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Во время своего участия в войне на Донбасе "Моторола" познакомился с девушкой из Славянска по имени Елена Коленкина, которой на тот момент был 21 год. И хотя в России у него остались жена и сын, это не помешало ему жениться во второй раз.

Первая жена Арсена Павлова Виктория Кондрашова

Первая жена Арсена Павлова Виктория Кондрашова

"Моторола" и Елена Коленкина

"Моторола" и Елена Коленкина

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Свадьбу с Коленкиной сыграли в оккупированном Крыму, а жили в Донецке.

В апреле 2015 года Лена родила Арсену дочь Мирославу, за что "Моторола" подарил ей автомобиль. А в октябре 2016 – за две недели до его убийства – она родила сына Макара.

Мультику Три! И это единственное совместное фото с Папой... Макару здесь 2 часа..❤ . . . Когда я узнала что у нас будет Сын, я плакала. От страха, и только потом от счастья.. Я боялась не справится с воспитанием Мужчины, воспитать женщину мне казалось более простой задачей). . . . "Блин, сын ,ведь это совсем не дочь" сказала я тогда Арсену.. А он смеялся, и плакал одновременно, и просто кричал спасибо.. . . . Сегодня Сыну три. Сегодня три года маленькому, но уже настоящему мужчине. Он борец. Он выборол сам свою жизнь, дважды... . . . Я бесконечно бла6одарна Всевышнему, Вселенной,Моему Ангелу, и нашей Анне Александровне за Него. Он в свои три года моя маленькая стена. Мой маленький мотиватор. Я сделаю все возможное и нет чтобы Он был похож на Папу не только внешне... . . . Ты только главное будь здоров мой Мультик! Будь здоров и счастлив! Мы любим Тебя с Папой как до бесконечности и обратно. Мы до безумия Тебя любим! Папа будет горд за своего сына! Клянусь!!! #Сднемрождения#будьсчастлив#будьздоров#люблюбезумно#спасибозасына#ялюблютебямойАнгел#спасибочтоонмой

Допис, поширений Елена Павлова (@my_memories_a)

Я её загадала! На Нашей свадьбе 11 июля 2014 года! Даже видео есть в сети где Арсен на свадьбе говорит о 6 сыновьях и дочери, а я сказала что сперва у нас будет именно дочь.. . . . Я её загадала! Я загадала её именно такой , застенчивой, голубоглазой, светловолосой ,со смешными кудряшками у лица, с её не детскими рассуждениями, такую жизнерадостную,такую серьезную, такую стесняшку, такую Папину дочь,такую мою... . . . Я её загадала! Я с первых дней беременности, летом 2014 ,когда мне стало адски тяжело ходить в бронике и стало жутко тошнить от запаха сигарет и колбасы поняла-это она! Это моя мечта! . . . Я ее загадала! И она сбылась! Именно такая! Сегодня моей сбывшейся мечте 4 года! Я каждый Божий день благодарю Вселенную ,Господа и моего Ангела за неё! . . . С днем рождения моя мечта!!! Я люблю тебя до бесконечности, мы с Папой любим тебя до бесконечности! Дай Боженька тебе здоровья. Будь счастлива абсолютно,умоляю.. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью и любовью. Спасибо что ты моя. Спасибо что ты выбрала нас своими родителями. . . Спасибо любимый за наше голубоглазое чудо! Спасибо за мою мечту! С днем рождения нас! #мечте4года#доченька#миниПапа#Папинадочь#будьсчастлива

Допис, поширений Елена Павлова (@my_memories_a)

По информации СМИ, Лена Павлова получает приличную пенсию от оккупантов "ДНР", также ей досталась трехкомнатная квартира в Донецке. Женщину тщательно охраняют и поддерживают друзья "Моторолы".

В жизни главное — счастье. А оно у каждого свое. Это категория опять таки внутренняя. Расцвел цветок, который вы посадили — счастье. Собрались вместе друзья — счастье. Счастье — когда есть кого любить. Когда тебя любят. Когда можно заниматься любимым делом. Счастья не нужно ждать — его нужно жить. Жить каждый день и взахлёб❤ #мамаиминипапа#доченька#моямечта

Допис, поширений Елена Павлова (@my_memories_a)

Ожидание/Реальность Макар пошел впервые в сад на привыкание,на 2 часа. Как я представляла себе этот первый раз... 🤔 Я представляла что я приду домой, в тишину, позавтракаю не на бегу и не доедая за кем то, а одна, весь завтрак, не спеша, потом одна потреню,в труселях потанцую,ну или че там еще свободные люди на едине с собой делают?🤔 Это ж целых два часа!!!! . . . . . Реальность... Я отдала Макара, поныла под окном пока меня не прогнали с территории сада, поехала в церковь на службу,поныла там еще 40 мин, вспомнила что дома в холодосе шаром покати и сына нужно будет кормить обедом,помчала домой,зашла в пустую квартиру, и тут уж меня накрыло не по детски... Я поняла что мне страшно... страшно одной дома... Поревела, поставила на плиту бульон, умылась и убежала прочь осознавая что совсем скоро это наверное станет моей реальностью-пустой дом... время так быстротечно, дети вырастут и им не нужна будет мама.. Остановись мгновенье.... #сад#первыйденьвсаду#сынвырос#мойминипапа#времяостановись

Допис, поширений Елена Павлова (@my_memories_a)

Разница между тем кто ты есть, и тем кем ты хочешь быть- то что ты делаешь!!! . . Это касается абсолютно любой сферы жизни-спорта, любви, бизнеса, здоровья вот всего прям.. . . Но я о спорте.. точнее это образ жизни. Это характер, это воспитание.. Смотрю на Миру сегодня, и Миру пол года назад, вижу две разных Миры🤷‍♀️ . . Она стремится, она ленится, она плачет, она обижается, потом опять стремится, потом вновь плачет.. не всегда без "кнута" идет на трени, иногда с истерикой изза того что не получается что то.. но идет!!! . . Она кайфует от того что делает, она этим горит с перерывами на лень и "не буду". Но это именно то чего бы я хотела для своей дочери! Этот огонь в ее глазах! Это чистый кайф!!! . . И вот в августе первые сборы.. а я не могу понять готова ли она.. или готова ли я к этим сборам?.. Готовы ли мы на этот шаг?.. Как то не понятно пока.. подумаем об этом завтра .. . . #матьперемать#детигалатеи#галатеялучшевсех#галатеюждетуспех#первыесборы#страшно#волнительно#путькуспеху#всеполучится#моямаленькаявзрослаядочь#минипапа#папинанаграда#мояПавлова

Допис, поширений Елена Павлова (@my_memories_a)

После убийства Моторолы девушка ведет страницу в Инстаграм, где рассказывает о своих детях и вспоминает покойного мужа.

каждый второй считает себя ненужным, каждый третий страдает тактильным голодом – просто так земфиру ночами не слушают в оковах нелюбимого серого города. каждый четвёртый страдает бессонницей, каждый первый скрывает, что в мыслях кроется. просто так стихи не пишутся и не воются, просто так люди суками не становятся. просто так не появится утренняя агрессия. у кого-то проблемы, звонки, расстояния, у кого-то зачёты, скандалы, сессия, невозможность быть вместе и страх расставания. каждый первый по ком-то безумно скучает, так, что дни в одиночестве тянутся веком. аппарат абонента всё не отвечает, тяжело так безумно гореть человеком. тяжело. а хотя... ну откуда мне знать? я пошла ведь в отца, мне всегда так твердили. молчалива, упряма, на всё наплевать, таких все обходят за метры, за мили. и пошли они к чёрту, считающие себя ненужными. в мире, где каждый третий страдает тактильным голодом, просто так земфиру ночами не слушают в оковах нелюбимого серого города. . . 《Ок Мельникова》 #стих#красивыйстих#мысли#стихподнастроение

Допис, поширений Елена Павлова (@my_memories_a)

Дочке "Моторолы" сейчас четыре года, сыну – три.

Сын... Когда у тебя растет сын ,а ты ему и Папа и Мама на элементарные даже казалось бы вещи ты вынуждена смотреть под двойным углом.. В воспитании мальчика роль отца – ключевая. Папа закладывает в сознании сына мужскую модель поведения для его успешной социализации и создания счастливой семьи. Но как в него заложить мужскую модель поведения мне, будучи не совсем мужчиной?? 🖤 🖤 ...... Макару через пару недель 3! И через такое же количество времени Его Папа за гранью.. Он не понимает кто такой Папа как бы я не объясняла и рассказывала каждый Божий день.. 🖤 🖤 🖤 Да-он показывает Его на фото. Он целует портрет, желает доброго утра и спокойной ночи. Но он не может попросить помощи, починить машину, собрать из конструктора замок и прочие мальчишичьи радости.. 🖤 🖤 🖤 Когда кто то из детей рядом обращается к своему папе, мой сын бежит с криком " Папааа мой" хватая за руку постороннего мужчину.. Нужно ли говорить что творится у меня внутри в эти моменты? Мне хочется исчезнуть просто... 🖤 🖤 🖤 Я не могу пока ему объяснить вещи которых сама не понимаю.. Как воспитать из него мужчину и самой остаться женщиной я пока тоже не пойму.. но я справлюсь! Клянусь #МойАнгел! Он будет достойным сыном Своего Отца и Отечества! #Сын#мойминиПапа#моймужчина#помогимнемойАнгел

Допис, поширений Елена Павлова (@my_memories_a)

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Ранее OBOZREVATEL писал, что российский журналист рассказал о зверствах "Гиви" и "Моторолы". По словам журналиста, "у них крыша поехала".

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Автор
Алина Мельник
Персона
Арсений Павлов (Моторола)
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ДНР Донбасс война дети
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Комментарии
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
Обоз,что за хрень?! Кому это опудало нужно?!?!
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Подонок
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