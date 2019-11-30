Дети убитого "Моторолы" из "ДНР" подросли: как они выглядят

Один из главарей террористов "ДНР" Арсен Павлов, или "Моторола", погиб уже более трех лет назад. Его убил взрыв в лифте дома в Донецке, где он жил в подаренной ему оккупантами квартире.

В России у "Моторолы" остались жена и сын. А в оккупированном Донецке жила его вторая семья – супруга Елена Коленкина и двое маленьких детей. Как они выглядят сейчас – в материале OBOZREVATEL.

Во время своего участия в войне на Донбасе "Моторола" познакомился с девушкой из Славянска по имени Елена Коленкина, которой на тот момент был 21 год. И хотя в России у него остались жена и сын, это не помешало ему жениться во второй раз.

Первая жена Арсена Павлова Виктория Кондрашова

"Моторола" и Елена Коленкина соцсети

Свадьбу с Коленкиной сыграли в оккупированном Крыму, а жили в Донецке.

В апреле 2015 года Лена родила Арсену дочь Мирославу, за что "Моторола" подарил ей автомобиль. А в октябре 2016 – за две недели до его убийства – она родила сына Макара.

По информации СМИ, Лена Павлова получает приличную пенсию от оккупантов "ДНР", также ей досталась трехкомнатная квартира в Донецке. Женщину тщательно охраняют и поддерживают друзья "Моторолы".

После убийства Моторолы девушка ведет страницу в Инстаграм, где рассказывает о своих детях и вспоминает покойного мужа.

Дочке "Моторолы" сейчас четыре года, сыну – три.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский журналист рассказал о зверствах "Гиви" и "Моторолы". По словам журналиста, "у них крыша поехала".

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