Главная Новости
2 июня • обновлено в 14:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Миронова колбасит": Навальный потроллил актера, напавшего Галкина за пародию на Путина и Собянина

1.6т
Читать материал на украинском

Российский актер Евгений Миронов негативно высказался в адрес комика Максима Галкина из-за его пародии на президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Так, он заявил, что они не заслужили такого обращения.

В защиту Галкина выступил оппозиционер Алексей Навальный. Он на своей странице в социальной сети Twitter раскритиковал Миронова.

Навальный потроллил Миронова из-за нападок на политические пародии Галкина

"Неужели не видно, не понятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек, как и мы все, который не знает, как бороться с этой историей. Нет опыта нигде, ни в одной стране", — заявил Миронов.

"Актер Миронов не может заснуть. Его "колбасит" от мыслей о том, как же Максим Галкин надругался над несчастным Сергей Семенычем. В эту трудную минуту когда команде Собянина так тяжело носить пальто Kiton и показывать в декларации 2 млрд рублей, еще и Галкин нанес удар в спину", - написал Навальный.

Отметим, что ролик Максима Галкина появился в сети несколько дней назад — в нем пародист сыграл Сергея Собянина и президента Владимира Путина, которые совещаются по поводу разрешения прогулок и смягчения карантинного режима.

Позже, ряд российских СМИ удалили со своих сайтов новости о ролике юмориста Максима Галкина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Алексей Панин заявил, что телеканалы объявили ему бойкот из-за того, что он критиковал президента РФ Владимира Путина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Мария Дидык
Персоны
Сергей Собянин Владимир Путин Максим Галкин Алексей Навальный
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

  • В мире заболели более 6,3 млн человек, погибли – 377 тысяч.

  • В Италии объявили о громкой победе над COVID-19 – зафиксирован минимальный прирост больных.

  • Ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19, которые длятся всю жизнь.

  • Биолог пояснил природу болезни – коронавирус уже не такой вредный.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги