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14 ноября • обновлено в 14:09
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"Они не отстаивают украинскую позицию": министр культуры высказался о гастролирующих в РФ артистах

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Министр культуры Владимир Бородянский считает, что украинские артисты, которые гастролируют на территории России, не отстаивают украинскую позицию и не понимают, что РФ напала на их страну.

Об этом он заявил на международном форуме "Креативная Украина", который проходил в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала", — сказал Бородянский.

Владимир Бородянский

Владимир Бородянский

Фото: mind.ua

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Министр отметил, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям. Также он добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс Евровидение артистов, которые выступают или намерены выступать в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр культуры Украины Владимир Бородянский в интервью "Радио Свобода" заявил, что если украинский артист выступает на временно оккупированной территории и "доносит украинские контексты и нарратив" — то это "очень смелый человек".

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Помочь тебе нацист изолироваться?))))
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