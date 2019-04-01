"Миллионы рублей": стало известно, на что тратит деньги любовница Петросяна

Стало известно о финансовых затратах молодой любовницы российского комика Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

Так, подсчеты провело издание "Собеседник", отметив, что поводом для такого пристального внимания к персоне Брухуновой стал ее 30-летний юбилей, который помощница Петросяна отметила в Дубае.

По словам издания, девушка уехала заграницу без своего руководителя. Поселилась она в 5-звездочном отеле, в номере для одного с панорамными видом на море и доступом в лаундж, который стоит 33 тысячи рублей в сутки. Также в Дубае Брухунова не отказала себе в шоппинге в ТЦ Dubai Moll, цены в котором покруче, чем в магазинах в центре Москвы.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: myslo.ru

Татьяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Татьяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Татьяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Кроме того, изучив социльные сети Татьяны, журналисты выяснили, что она коллекционирует сумки престижных мировых брендов. Брухунова уже собрала десятки экземпляров, стоимость которых исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей каждый. Неравнодушна девушка к туфлям и тапочкам от известных дизайнеров, а также к ювелирным украшениям.

Татьяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Татьяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Еще одна страсть молодой любовницы Петросяна — французские пирожные макаруны. Отмечается, что она предпочитает покупать их только в элитный кондитерских, где набор из 10 сладостей стоит 1250 рублей.

Татьяна Брухунова Фото: instagram/bruhunova

Фото: instagram/bruhunova

Также журналисты оценили дорогостоящий ремонт в двухкомнатной квартире Брухуновой на Лесной: постель размера "кинг-сайз", громадный раздвижной шкаф с зеркальными дверями, и стильную мебель. Так, по словам инсайдеров, цена такого интерьера — миллионы рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 29-летняя ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые заговорила о романе с юмористом.

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