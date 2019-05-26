Миллион за медовый месяц: куда отправились молодожены Потап и Настя

Самая резонансная пара украинского шоу-бизнеса Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) отправилась в медовый месяц после празднования пышной свадьбы.
Так, для первого супружеского отпуска Потап и Каменских выбрали популярный курорт в Турции, город Кемер. Как свидетельствуют их записи в Stories на страницах в Instagram, артисты проведут несколько дней в фешенебельной гостинице Maxx Royal Kemer Resort.
OBOZREVATEL также решил поинтересоваться, сколько стоит отдых в данном отеле и предлагает также узнать, в какую сумму может обойтись медовый месяц Потапа и Насти с учетом перелета на частном самолете.
Потап и Настя Каменских
Instagram @realpotap
Так, 5-звездочная гостиница Maxx Royal Kemer Resort считается одной из самых дорогостоящих на побережье Анталии (город Кемер). Отель расположен в национальном парке с красивыми горами и живописными бухтами. На территории 3 пляжа, два из них – с мальдивским песком. К услугам гостей также несколько бассейнов, аквапарк, теннисный корт, рестораны и ночные клубы.
Скриншот из "сториз" (внизу указано название отеля)
Instagram @realpotap
Стоимость отдыха в люксовой вилле стартует от 90 тысяч гривен в сутки. При условии, что пара проведет на курорте 5 ночей, их проживание обойдется почти в 466 тысяч гривен с пары. Именно такая сумма указана на сайте бронирования отелей Вooking.com.
Стоимость проживания в отеле (за 5 суток)
Вooking.com
Учитывая то, что вместе с Потапом и Настей полетели две подружки пары (Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста "Время и Стекло" Позитива) и Людмила Голубицкая (организатор свадьбы Потапа и Каменских), то стоимость отдыха можно умножать на два. Следовательно, проживание обойдется в 932 тысячи гривен.
Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя
Вooking.com
Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя
Вooking.com
Также стоит отметить, что на отдых Потап с женой и подругами отправились на частном самолете. Сообщалось, что самолет – подарок музыканта своей жене на свадьбу. Стоимость перелета на частном самолете – также недешевая услуга. Согласно ценам, которые указаны в прайсах киевских агентств по организации чартерных перелетов на частных самолетах, стоимость данной услуги может составлять от 3,5 до 5,5 тысяч евро (от 103 тыс. грн до 163 тыс. грн) за час полета. До Кемера лететь примерно 2 часа, следовательно, перелет мог бы обойтись звездам около 300 тысяч гривен.
Примерная стоимость перелета на частном самолете
Вooking.com
Если сложить все цифры, то выходит довольно "кругленькая" сумма, которую теоретически Потап с Каменских могли бы потратить на семейный отпуск: примерно 1,25 млн грн, без учета дополнительных расходов. Подчеркнем, детали поездки звездной четы держатся в секрете, указанная сумма является примерным результатом подсчета вероятных расходов на медовый месяц.
Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя
Вooking.com
Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя
Вooking.com
Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя
Вooking.com
Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя
Вooking.com
Вooking.com
Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя
Вooking.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больш сотни гостей и знаменитостей
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!