Миллион за медовый месяц: куда отправились молодожены Потап и Настя

Самая резонансная пара украинского шоу-бизнеса Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) отправилась в медовый месяц после празднования пышной свадьбы.

Так, для первого супружеского отпуска Потап и Каменских выбрали популярный курорт в Турции, город Кемер. Как свидетельствуют их записи в Stories на страницах в Instagram, артисты проведут несколько дней в фешенебельной гостинице Maxx Royal Kemer Resort.

OBOZREVATEL также решил поинтересоваться, сколько стоит отдых в данном отеле и предлагает также узнать, в какую сумму может обойтись медовый месяц Потапа и Насти с учетом перелета на частном самолете.

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

Так, 5-звездочная гостиница Maxx Royal Kemer Resort считается одной из самых дорогостоящих на побережье Анталии (город Кемер). Отель расположен в национальном парке с красивыми горами и живописными бухтами. На территории 3 пляжа, два из них – с мальдивским песком. К услугам гостей также несколько бассейнов, аквапарк, теннисный корт, рестораны и ночные клубы.

Скриншот из "сториз" (внизу указано название отеля) Instagram @realpotap

Стоимость отдыха в люксовой вилле стартует от 90 тысяч гривен в сутки. При условии, что пара проведет на курорте 5 ночей, их проживание обойдется почти в 466 тысяч гривен с пары. Именно такая сумма указана на сайте бронирования отелей Вooking.com.

Стоимость проживания в отеле (за 5 суток) Вooking.com

Учитывая то, что вместе с Потапом и Настей полетели две подружки пары (Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста "Время и Стекло" Позитива) и Людмила Голубицкая (организатор свадьбы Потапа и Каменских), то стоимость отдыха можно умножать на два. Следовательно, проживание обойдется в 932 тысячи гривен.

Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя Вooking.com

Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя Вooking.com

Также стоит отметить, что на отдых Потап с женой и подругами отправились на частном самолете. Сообщалось, что самолет – подарок музыканта своей жене на свадьбу. Стоимость перелета на частном самолете – также недешевая услуга. Согласно ценам, которые указаны в прайсах киевских агентств по организации чартерных перелетов на частных самолетах, стоимость данной услуги может составлять от 3,5 до 5,5 тысяч евро (от 103 тыс. грн до 163 тыс. грн) за час полета. До Кемера лететь примерно 2 часа, следовательно, перелет мог бы обойтись звездам около 300 тысяч гривен.

Примерная стоимость перелета на частном самолете Вooking.com

Если сложить все цифры, то выходит довольно "кругленькая" сумма, которую теоретически Потап с Каменских могли бы потратить на семейный отпуск: примерно 1,25 млн грн, без учета дополнительных расходов. Подчеркнем, детали поездки звездной четы держатся в секрете, указанная сумма является примерным результатом подсчета вероятных расходов на медовый месяц.

Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя Вooking.com

Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя Вooking.com

Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя Вooking.com

Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя Вooking.com

Вooking.com

Фото гостиницы, где отдыхают Потап и Настя Вooking.com

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