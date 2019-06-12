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"Меня прокляли!" Всплыла мистика в смерти звезды "Кадетства"

9.1тЧитать материал на украинском

Неожиданный уход из жизни российской актрисы Ирины Цывиной обсуждают до сих пор. Так, ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что незадолго до смерти артистка опасалась, что ее прокляли.

По словам правозащитницы, звезда была уверенна, что сделала это любовница ее умершего мужа Александра Благонравова, сообщает "Собеседник".

"Ирина Константиновна мне заявила: "Я чувствую, что меня прокляли! Любовница моего мужа. Вы не представляете, что я нашла на даче, в бане: какой-то коробок, там плесень, волосы", — рассказала Юлия.

Александр Головин и Ирина Цывина в сериале "Кадетство"

Александр Головин и Ирина Цывина в сериале "Кадетство"

Фото: 24smi.org

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Также она добавила, что Цывина получала письма с угрозами от любовницы Благонравова. Дело в том, что женщина встала на сторону пасынка актрисы от этого брака. Они с Ириной последние два года боролась за наследство.

"Неизвестно откуда в почте оказались сообщения: "Ты хочешь и дачу, и машины, и баню", "Сдохнешь со всем этим", "Не пойдет проклятое наследство тебе впрок". С тех пор меланхолия стала почти постоянной гостьей Ирины Константиновны. Кроме того, тема "проклятия" и "проклятого наследства" глубоко засела у нее в голове", — отметила адвокат.

Адвокат Цывиной Юлия Вербицкая-Линник

Адвокат Цывиной Юлия Вербицкая-Линник

Фото: sobesednik.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер Станислав Садальский рассказал, как умерла артистка Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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