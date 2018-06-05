"Нагло отобрали Крым!" Звезда "Евровидения" обрушилась с критикой на путинскую Россию

Победительница "Евровидения-2016" певица крымскотатарского происхождения Джамала заявила, что в 2014-м году Россия исподтишка нагло отобрала в Украины Крым.

Как рассказала она в интервью Styler, теперь оккупанты пытаются также на глазах у мирового сообщества отобрать Донбасс.

"Вот мы себе думали, что живем в современном обществе, когда, вроде как, все прозрачно в этом мире и уже нельзя что-то сделать исподтишка. А видите, как получилось. Просто у нас на глазах отобрали Крым! У нас на глазах пытаются так же нагло отобрать Донбасс", - заявила певица.

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Певица также призналась, что воспринимает трагедию Голодомора как свое горе и не отделяет историю украинцев и крымских татар.

"Мы все пострадали от Российской Империи и Советского Союза. Для меня все это происходило в одной стране, с одним народом – моим. Кем бы ты ни был по национальности, если ты живешь в Украине, ты – украинец. В смысле политической нации… Меня оскорбляет подход, что есть "какие-то крымские татары, они живут в Крыму, и меня их проблемы не касаются, а есть украинцы, и их трагедии – мои трагедии", - резюмировала Джамала.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Джамала изменила имидж. В сети появились фото "обновленной" певицы.