Мелания Трамп сменила имидж и появилась в новом образе на публике

Первая леди и супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания появилась на публике в новом неожиданном образе.

На церемонии установки рождественской елки в Белом доме она продемонстрировала новый цвет волос, пишет "Daily Mirror" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, первая леди США продолжила давнюю традицию, несмотря на пандемию коронавируса. В этот раз она предпочла серо-черный образ из пальто от Balenciaga, черных сапог и длинных черных перчаток.

Кроме того, Мелания изменила цвет волос, сделав окрашивание светлого тона.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди и супруга президента США Дональда Трампа Мелания задумала развод с мужем.