Меладзе о запрете концертов: пусть те, кто эти указы выпускает, веселят народ

Известный российский певец Валерий Меладзе вновь пожаловался на запреты концертов для артистов из-за пандемии коронавируса.

В интервью Юрию Костину в программе "Личные связи", Меладзе отметил, что корпоративы крайне важны не только для артистов, но и для самих людей, поскольку они могут повеселиться и отдохнуть. А без таких мероприятий жизнь превращается в сплошные серые будни.

По словам певца, многие артисты надеялись заработать хотя бы немного денег, однако теперь работы нет ни у кого.

Также звезда заявил, что если артистам не разрешают веселить народ, тогда пусть те, кто указы выпускает, делают это за них.

"Нам не дали сейчас поработать. Но наверняка будут новогодние съемки, огоньки... Ну а если мы ответим так же? Возьмем и не снимемся в праздничных концертах. Лучше пусть те, кто эти указы выпускает, веселят всю ночь наш народ", – сообщил Меладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-жена Меладзе рассказала, как пережила тяжелый развод.