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7 мая • обновлено в 12:40
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"Мечтаю на женщине": 86-летний Познер отличился заявлением о смерти

2.6т
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Российский ведущий и журналист Владимир Познер рассказал, как мечтает уйти из жизни.

Так, подробностями 86-летний мужчина поделился во время шоу "В гостях у Гордона". По словам Познера, когда придет его время, он хочет, умереть, например, "на женщине или на теннисном корте". Также телеведущий отметил, что мечтает уйти быстро и хочет, чтобы о нем помнили люди и родные (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Познер

Владимир Познер

Фото: instagram/pozneronline

"Я три раза в неделю занимаюсь теннисом, а два раза фитнесом. При этом я часто думаю о смерти. Разные вещи думаю. Конечно, не хочется совсем, но когда придет этот момент, я хочу, чтобы это случилось быстро. На женщине, например, или на теннисном корте. Я думаю о своих близких и что для них это будет значить. Будут ли обо мне помнить или нет. Хочется, чтобы помнили. Не хотелось бы мучиться совсем и не хочется превратиться в человека, который не смог бы за собой ухаживать", – признался Познер.

Владимир Познер

Владимир Познер

Фото: instagram/pozneronline

Также телеведущий рассказал, когда уйдет с телевидения.

Владимир Познер

Владимир Познер

Фото: instagram/pozneronline

"Когда мне станет ясно, что меня не очень смотрят, что я не интересен я тут же уйду. Я за этим слежу", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Познер признался, что его посещали мысли о суициде после того, как в 2014 году у него во второй раз обнаружили онкологию.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Познер
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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