Мать жертвы ДТП с Ефремовым назвала строгим наказание для актера

Мать Сергея Захарова, погибшего в аварии, в которой признали виновными Михаила Ефремова, заявила, что могла бы простить актера и считает наказание для него слишком строгим.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Захарова рассказала, что ужаснулась, узнав, что у актера, который был приговорен к восьми годам колонии общего режима, осталось трое несовершеннолетних детей.

На вопрос, могла бы она по-матерински простить Ефремова, Захарова ответила: "Естественно. Даже говорить нечего!"

"Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это. А потом куда же деваться?! Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер", – добавила мать погибшего Сергея Захарова.

При этом она сообщила, что со стороны защиты Ефремова к ней никто не приезжал. Также она рассказала, что ее сын Валерий и внук Виталий и другие родственники, которые принимали решения отказаться от компенсации, предложенной Ефремовым, с ней не советовались, хотя раньше семья всегда собиралась вместе и все решала мирно.

Как сообщал OBOZREVATEL: