Мать жертвы ДТП с Ефремовым назвала строгим наказание для актера

Мать Сергея Захарова, погибшего в аварии, в которой признали виновными Михаила Ефремова, заявила, что могла бы простить актера и считает наказание для него слишком строгим.
Об этом сообщает "Комсомольская правда". Захарова рассказала, что ужаснулась, узнав, что у актера, который был приговорен к восьми годам колонии общего режима, осталось трое несовершеннолетних детей.
На вопрос, могла бы она по-матерински простить Ефремова, Захарова ответила: "Естественно. Даже говорить нечего!"
"Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это. А потом куда же деваться?! Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер", – добавила мать погибшего Сергея Захарова.
При этом она сообщила, что со стороны защиты Ефремова к ней никто не приезжал. Также она рассказала, что ее сын Валерий и внук Виталий и другие родственники, которые принимали решения отказаться от компенсации, предложенной Ефремовым, с ней не советовались, хотя раньше семья всегда собиралась вместе и все решала мирно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.