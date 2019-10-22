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22 октября • обновлено в 06:54
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Мать Заворотнюк заметили на кладбище

1.8т Читать материал на украинском

Мать больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Валентину заметили на Даниловском кладбище Москвы.

Об этом сообщает "Телепрограмма" со ссылкой на источники. Согласно данным издания, там находится могила святой Матроны Московской.

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"Маму Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище, где покоится святая Матрона. Вероятно, женщина все же прислушалась к советам поклонников таланта звездной дочери и пришла просить святую о здоровье", – предположили в сети.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

МК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото из больницы Заворотнюк. Также стали известны расценки на лечение в учреждении.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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