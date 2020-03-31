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31 марта • обновлено в 14:08
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Мать Собчак публично унизила дочь и Богомолова: обвинила их в пьянстве

1.9т
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Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова назвала дочь и ее мужа, режиссера Константина Богомолова "тупыми" и обвинила их в пьянстве.

Так, женщина возмутилась из-за неспособности Ксении и Константина подключить ее к прямому эфиру, который они проводили в Instagram. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".

Людмила Нарусова и Ксения Собчак

Людмила Нарусова и Ксения Собчак

Фото: vesti.ua

"Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому, что вы пьяные! На столе бутылка стоит – молодцы, дожили! Лучше Платона мне покажите!" – сказала Людмила.

Отмечается, что сама Ксения, впрочем, как и ее муж, не стали вступать с Нарусовой в конфронтацию, в молчаливом согласии приняв ее упреки.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак поделилась с поклонниками, что давно переболела коронавирусом.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Константин Богомолов Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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