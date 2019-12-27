Мать Насти Каменских привела дочь в восторг своей песней

Мать Насти Каменских Лидия привела свою дочь в восторг своим выступлением.
Видео с номером Лидия Каменских опубликовала в Инстаграм.
Песню Лидия Каменских поет в дуэте с певицей Аллой Кудлай – крестной матерью Насти Каменских.
Песня называется "Подруга". Она - дебютная для Лидии.
⠀ ⠀ Якщо ви ненароком пропустили ефір "Вечора прем’єр з Катериною Осадчою", надолужуйте і діліться враженнями від нашого дебютного з Аллочкою @alla_kudlay_official треку "Подруга"😊 Обов’язково дайте послухати пісню своїй подрузі😉 ⠀ Дякуємо @kosadcha за запрошення та такий яскравий вечір❤️
Матери Насти Каменских 64 года.
Она певица Национального академического народного хора имени Г. Веревки, который недавно оскандалился.
А вот она на фото с отцом Насти Каменских — Алексеем Жмуром:
Ему 80 лет.
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