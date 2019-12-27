Мать Насти Каменских привела дочь в восторг своей песней

Мать Насти Каменских Лидия привела свою дочь в восторг своим выступлением.

Видео с номером Лидия Каменских опубликовала в Инстаграм.

Песню Лидия Каменских поет в дуэте с певицей Аллой Кудлай – крестной матерью Насти Каменских.

Песня называется "Подруга". Она - дебютная для Лидии.

Матери Насти Каменских 64 года.

Она певица Национального академического народного хора имени Г. Веревки, который недавно оскандалился.

А вот она на фото с отцом Насти Каменских — Алексеем Жмуром:

Ему 80 лет.

Смотрите также на OBOZREVATEL голое фото Насти Каменских.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!