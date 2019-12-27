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27 декабря • обновлено в 15:57
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Мать Насти Каменских привела дочь в восторг своей песней

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Мать Насти Каменских Лидия привела свою дочь в восторг своим выступлением.

Видео с номером Лидия Каменских опубликовала в Инстаграм.

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Песню Лидия Каменских поет в дуэте с певицей Аллой Кудлай – крестной матерью Насти Каменских.

Песня называется "Подруга". Она - дебютная для Лидии.

Матери Насти Каменских 64 года.

Она певица Национального академического народного хора имени Г. Веревки, который недавно оскандалился.

А вот она на фото с отцом Насти Каменских — Алексеем Жмуром:

Папуля счастлив

Публикация от Lida Kamenskykh (@lida.kamenskux)

Ему 80 лет.

Смотрите также на OBOZREVATEL голое фото Насти Каменских.

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Персона
Настя Каменских (NK)
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