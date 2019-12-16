"Мать! Больше для нее роли нет": Боярский публично унизил женщин

Российский актер Михаил Боярский жестко высказался о предназначении женщины в современном мире.

Так, в передаче "Сегодя вечером" актер заявил, что главная обязанность женщины — родить и "прилепиться к своему мужу".

"Жена должна прилепиться к своему мужу и воспитывать детей вместе с ним, отдавая семье все свои силы", — считает Боярский.

Михаил Боярский Телепрограмма

Также актер убежден, что женщина не должна открыто гордиться своим мужем:

"Если она плохо воспитана, то может. "А я жена такого-то!" — это я видел. И эти профурсетки мне не нравятся. Самими собой надо быть! Вся прелесть женщин — в скромности, в обожании мужа. Втихаря любить надо".

Михаил Боярский РИА Новости

А вот, говоря о предназначении женщины, Боярский резко заявил:

"Мать! Больше для нее роли нет. Все должно быть так, как задумано Господом нашим. По-другому будет извращение в ту или другую сторону".

Михаил Боярский с дочкой Елизаветой Сплетник

Кроме того, Боярский высказался и по поводу ЭКО:

"Как только начинаются эксперименты с полами, с эмбрионами, с химией, с технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится. Если не можешь завести ребенка – не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей?"

Михаил Боярский rg

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Михаил Боярский может страдать из-за болезни сердца. Актер был замечен в аптеке: он едва стоял на ногах и у него тряслись руки.

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