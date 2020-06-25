Машков рассказал об алкоголизме и гомосексуализме среди актеров

Российский актер и режиссер Владимир Машков рассказал, насколько распространены алкоголизм и гомосексуализм среди актеров.

Так, подробностями он поделился в интервью изданию "КП". По словам Машкова, творческие люди действительно очень часто сталкиваются с алкогольной зависимостью.

"Вы знаете, алкоголизм – наша большая беда. И это действительно болезнь. Люди, занимающиеся творческой деятельностью – эмоциональные, чувственные. И, конечно, они этому подвержены. Из истории мы знаем, сколько людей погибло от этого недуга. Многие думают, что это – некая прихоть, но, к сожалению, нет, это болезнь, а бывает, что и неизлечимая", – сказал он.

Владимир Машков (источник – kp.ru)

Между тем актер не стал соглашаться с журналистами, указавшими на то, что среди актеров есть множество гомосексуалистов.

"Знаете, я не думаю, что именно актерский цех этим славится. Может быть, просто актеры у всех на виду? Наверное, и в других видах деятельности встречаются люди нетрадиционной сексуальной ориентации... А в целом, сексуальная ориентация, на мой взгляд, – личное дело каждого", – подытожил Машков.

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