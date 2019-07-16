Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Машина Киркорова попала в ДТП: видео и подробности

2.9т Читать материал на украинском

Автомобиль, который перевозил концертное оборудование российского певца Филиппа Киркорова, попал в ДТП на трассе под Волгодонском по пути в аннексированный РФ Крым.

Водитель грузовика потерял управление на мокрой дороге и оказался в канаве, пишет издание Baza в социальной сети Twitter.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Utro.ru

Новости
"Чей Крым?" Приехавшей в Киеве звезде из РФ задали острый вопрос

Машина направлялась в Крым, где должен состояться следующий концерт Филиппа Киркорова. В фурах везли осветительные приборы, костюмы, косметику, дым-машины и прочие необходимые для выступления вещи.

Артист заявил, что информация о ДТП, которая появилась в СМИ, является недостоверной и грузовик просто съехал на обочину из-за скользкой после дождя дороги. По его словам, машину помогли "вырулить" обратно на дорогу специалисты МЧС.

"У меня все нормально. Ничего не перевернулось. Дорожные условия, плохая погода, грузовик съехал с трассы в кювет", — пояснил Киркоров.

Правда, на видео видно, что автомобиль достаточно сильно пострадал.

Машина Киркорова попала в ДТП: видео и подробности

Скриншот из видео

Машина Киркорова попала в ДТП: видео и подробности

Скриншот из видео

Машина Киркорова попала в ДТП: видео и подробности

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, российского певца Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel