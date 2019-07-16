Машина Киркорова попала в ДТП: видео и подробности

Автомобиль, который перевозил концертное оборудование российского певца Филиппа Киркорова, попал в ДТП на трассе под Волгодонском по пути в аннексированный РФ Крым.

Водитель грузовика потерял управление на мокрой дороге и оказался в канаве, пишет издание Baza в социальной сети Twitter.

Филипп Киркоров Utro.ru

Машина направлялась в Крым, где должен состояться следующий концерт Филиппа Киркорова. В фурах везли осветительные приборы, костюмы, косметику, дым-машины и прочие необходимые для выступления вещи.

Под Волгодонском в аварию попала фура, перевозившая сценическое оборудование и костюмы Филипа Киркорова. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет по дороге на шоу "Я" в Крыму.



Первый грузовик, осознавший, что он – трансформер. pic.twitter.com/ksJtDyheOi — baza (@bazabazon) 16 липня 2019 р.

Артист заявил, что информация о ДТП, которая появилась в СМИ, является недостоверной и грузовик просто съехал на обочину из-за скользкой после дождя дороги. По его словам, машину помогли "вырулить" обратно на дорогу специалисты МЧС.

"У меня все нормально. Ничего не перевернулось. Дорожные условия, плохая погода, грузовик съехал с трассы в кювет", — пояснил Киркоров.

Правда, на видео видно, что автомобиль достаточно сильно пострадал.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, российского певца Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

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