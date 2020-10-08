Маша Гойя откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем Лорак

Украинская певица Маша Гойя призналась, что на самом деле не выходила замуж за бывшего мужа Ани Лорак, продюсера Юрия Фалеса. Когда мужчина сделал ей предложение, артистка отказала.

Об отношениях с 59-летним экс-возлюбленным звезда рассказала в интервью в программе "Життя відомих людей". По ее словам, еще с начала сотрудничества с продюсером у них закрутился роман. Однако она опровергла информацию о свадьбе в 2012 году, которую СМИ тогда активно распространяли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не была замужем, то есть у нас не было тех отношений, которые были преподнесены в СМИ. И я считаю, на сегодняшний день это неправильно сказалось на моей карьере. Потому что основной удар должен быть на музыку, а не на отношения с продюсером", – объяснила 31-летняя Гойя.

Певица призналась, что ничего не испытывала к Фалесы, хотя и понимала, что он ее любил. Однако артистке тогда нравилась эта игра на публику. А уже осенью 2015 года Маша и Юрий объявили, что разводятся из-за измены Гойи с влиятельным китайцем. Однако знаменитость призналась, что тогда на ухудшение отношений повлияли финансы.

"Я приехала из Китая, заработала какие-то деньги, а мне сказали: "Чего ты не поделилась?". Ну не поделилась я тремя тысячами долларов (85 тысяч грн. – Ред.)", – объяснила певица.

Напомним, с первой женой Ольгой Фалеса прожил 11 лет (с 1983 по 1994 год). Она родила от продюсера двое детей: Артема и Иванну. Позже, с 1997-го по 2005-й год, Фалеса жил в неофициальном браке с Ани Лорак.

Следующей любимой продюсера стала певица Маша Гойя, с которой они были вместе три года. В 2016-м мужчина женился на младшей на 30 лет Екатерине и в третий раз стал отцом.

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