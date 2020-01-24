Maruv показала стройную фигуру в купальнике: горячие фото

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала горячие фото с отдыха в Дубае.
Так, соответствующие снимки звезда опубликовала в своих Instagram-сторис. На них она позировала в черном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ Корсун дополнила пляжной накидкой из сетки и соломенной шляпой.
Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/maruvofficial
Соблазнительная Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Анны Корсун, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Maruv засветила голую грудь
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в пикантной фотосессии
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в откровенном купальнике
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/maruvofficial
Соблазнительная Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.
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