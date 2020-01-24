Maruv показала стройную фигуру в купальнике: горячие фото

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала горячие фото с отдыха в Дубае.

Так, соответствующие снимки звезда опубликовала в своих Instagram-сторис. На них она позировала в черном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ Корсун дополнила пляжной накидкой из сетки и соломенной шляпой.

Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позирует на камеру Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Анны Корсун, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Maruv засветила голую грудь Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пикантной фотосессии Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном купальнике Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позирует на камеру Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram