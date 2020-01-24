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24 января • обновлено в 03:51
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Maruv показала стройную фигуру в купальнике: горячие фото

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Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала горячие фото с отдыха в Дубае.

Так, соответствующие снимки звезда опубликовала в своих Instagram-сторис. На них она позировала в черном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ Корсун дополнила пляжной накидкой из сетки и соломенной шляпой.

Maruv

Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позирует на камеру

Maruv сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv

Соблазнительная Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

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Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Анны Корсун, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Maruv засветила голую грудь

Maruv засветила голую грудь

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пикантной фотосессии

Maruv в пикантной фотосессии

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном купальнике

Maruv в откровенном купальнике

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позирует на камеру

Maruv сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv

Соблазнительная Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
MARUV
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