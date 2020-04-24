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24 апреля • обновлено в 13:04
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Маркл и Гарри планируют сбежать из США: в чем причина

1.2т
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Меган Маркл и принц Гарри, которые вместе с сыном Арчи недавно уехали из Канады, планируют сбежать из США, где живут сейчас.

Об этом пишет издание New Idea.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

pagesix.com

Сообщается, что желание покинуть Калифорнию возникло у герцогов по нескольким причинам. Одной из них являются финансовые проблемы: Меган и Гарри не могут найти источник заработка, так как из-за карантина производство фильмов остановилось, поэтому Маркл не удается договориться о новых съемках. Попытки Гарри найти работу также безуспешны.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

cosmopolitan.com

Кроме того, сам принц, который сначала предвкушал свободную жизнь в Америке, оказался не готов к реалиям. Более того, инсайдер рассказал, что Гарри сейчас живется очень непросто.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

insider.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперт моды увидела скрытый смысл в наряде Меган Маркл во время ее первого интервью для программы Good Morning America после отказа от королевских привилегий.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
США
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