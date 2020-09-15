Марченко о политике Зеленского: страной управляют из-за океана, не с концертов надо начинать

Украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко раскритиковала президента страны Владимира Зеленского и посоветовала ему "начинать не с концертов", а с реальных действий.

По словам тележурналистки, в настоящее время Украиной управляют из-за океана. Также Марченко добавила, что при нынешних условиях Офис президента не должен был устраивать пышное празднование Дня Независимости 24 августа. Об этом шла речь в интервью изданию "KP. UA".

"Я не смотрела этот концерт. А какую "независимость" праздновали? Страной продолжают управлять из-за океана, украинцы продолжают гибнуть, голодают старики, большинство семей еле-еле сводят концы с концами, миллионы наших граждан ищут работу за пределами страны, чтобы прокормить себя и близких, процветают коррупция и преступность. Вам не кажется, что не с концертов нужно начинать?" – высказалась Оксана Марченко.

Также она отметила, что президент в последнее время часто "раздает" звездам звания народных и заслуженных артистов.

"Думаю, это единственное, что он может делать без согласования со своими хозяевами", – добавила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Марченко рассказала о том, как общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Марченко призналась, что сама была инициатором того, чтобы их с Медведчуком кумом стал именно президент России Владимир Путин. Она отметила, что разделяет личные отношения с людьми и политику и добавила, что, если бы у нее был еще один ребенок, то она "снова попросила бы стать крестным" именно Путина.

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