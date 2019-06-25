Мама Михаила Ефремова: cтало известно о смерти народной артистки России

Стало известно о смерти народной артистки РФ, мамы актера Михаила Ефремова Аллы Покровской.
Об этом сообщили РИА Новости, сославшись на пресс-службу театра МХТ имени Чехова, где служила актриса. Ей был 81 год.
Алла Покровская с сыном Ефремовым
Известно, что Алла Покровская скончалась 25 июня. "О времени и месте прощания и похорон сообщим позже", — пообещали в театре.
Покровская и Олег Ефремов
На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Также она была женой легенды советского кино Олега Ефремова. Пара познакомилась в театре "Современник", где она была молодой актрисой, а Ефремов главным режиссером.
Покровская с мужем
Пара прожила вместе 8 лет, в ноябре 1963 года у них родился сын Михаил, который в будущем стал заслуженным артистом России. Ефремов и Покровская прожили вместе 8 лет, хотя официально развелись лишь спустя 16.
Актриса с сыном и внуком
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве в возрасте 88 лет умер советский режиссер Георгий Данелия, родившийся в Грузии. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.
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