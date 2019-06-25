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Мама Михаила Ефремова: cтало известно о смерти народной артистки России

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Стало известно о смерти народной артистки РФ, мамы актера Михаила Ефремова Аллы Покровской.

Об этом сообщили РИА Новости, сославшись на пресс-службу театра МХТ имени Чехова, где служила актриса. Ей был 81 год.

Алла Покровская с сыном Ефремовым

Алла Покровская с сыном Ефремовым

Известно, что Алла Покровская скончалась 25 июня. "О времени и месте прощания и похорон сообщим позже", — пообещали в театре.

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Покровская и Олег Ефремов

Покровская и Олег Ефремов

На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Также она была женой легенды советского кино Олега Ефремова. Пара познакомилась в театре "Современник", где она была молодой актрисой, а Ефремов главным режиссером.

Покровская с мужем

Покровская с мужем

Пара прожила вместе 8 лет, в ноябре 1963 года у них родился сын Михаил, который в будущем стал заслуженным артистом России. Ефремов и Покровская прожили вместе 8 лет, хотя официально развелись лишь спустя 16.

Актриса с сыном и внуком

Актриса с сыном и внуком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве в возрасте 88 лет умер советский режиссер Георгий Данелия, родившийся в Грузии. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.

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Место
Россия
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Bolz Valera
Bolz Valera
пИсатели, так чья мама умерла? Олега (уві уже давно покойного), или Михаила?
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