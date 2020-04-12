Мама Дана Балана спела "свадебную" песню для Кароль на "Голосі Країни"

Во время последних вокальных "нокаутов" десятого сезона "Голосу Країни" на сцене неожиданно выступила мама тренера Dan Balan – Людмила.

Женщина познакомилась с Тиной Кароль, которой давно приписывают роман с молдавским исполнителем (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Мама молдавского исполнителя исполнила украинскую народную песню "Горіла сосна, палала", которую поют молодоженам на свадьбе. Как призналась женщина, она подготовила песню на всякий случай на будущее для Тины Король и Dan Balan.

"Я приехала поддержать команду Дана... Тиночка, вы волшебная и такая мудрая. Я хочу вас обнять, дочечка. Я не перестаю говорить спасибо Богу, чтобы он защитил моих детей. Спасибо всем вам за то, что вы приняли так тепло моего сына в Украине. У нас с Даном вкусы одинаковые, и мне нравится их коалиция с Тиной. Я не знаю, как будет дальше, но на всякий случай я приготовила свадебную песню", – заявила со сцены Людмила.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

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