Максиму Галкину - 44: как выглядел российский шоумен до женитьбы на Пугачевой

В четверг, 18 июня популярный российский комик, супруг примадонны Аллы Пугачевой, празднует день рождения.

Галкину исполнилось 44 года. На момент знакомства с российской легендой Пугачевой Максиму было чуть более 20 лет. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядел шоумен до свадьбы с культовой артисткой и как он изменился.

24СМИ

Максим родился в 1976 году в Наро-Фоминске Московской области в зажиточной, интеллигентной семье. Отец Галкина – генерал-полковник бронетанковых войск, возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ, депутат Госдумы РФ 2-го созыва. Мама – ученая, кандидат физико-математических наук, работала в Институте теории прогноза землетрясений РАН.

Instagram Максима Галкина

Также у Галкина есть старший брат Дмитрий – в прошлом военный, сейчас занимается бизнесом, является владельцем продюсерского агентства "Центум" в Москве.

Талант артиста в Максиме проснулся еще в дошкольном возрасте – он играл в театральных сценках в детском саду и школе. В 11 лет Галкин впервые устроил сольный творческий вечер, а в 13 лет – раскрыл в себе талант пародиста.

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Творческая биография Максима Галкина стартовала на сцене Студенческого театра МГУ, где он дебютировал со своими пародиями на сцене в 1994 году.

24СМИ

Настоящая известность пришла к Галкину в начале 2000-х, когда он стал ведущим популярного шоу "Кто хочет стать миллионером". Тогда начинающий артист начал также активно выступать на различных ТВ-концертах с пародиями. Работая на телевидении, он познакомился с Аллой Пугачевой, которая в то время была замужем за Филиппом Киркоровым.

Утро.ru

Знакомство с примадонной стало одним из ключевых факторов успеха Галкина. Так, его приглашали на множество шоу, а позже он начал петь вместе с артисткой и сыграл главную роль в популярном новогоднем мюзикле "За двумя зайцами" вместе с Пугачевой (2003 год). Интересно, что спустя 8 лет их экранная свадьба перенеслась в реальную жизнь.

24СМИ

Пара официально начала жить вместе с 2005 года, однако их отношения начались еще в 2001-м. Поженились Пугачева и Галкин в декабре 2011 года.

В настоящее время артист – один из популярнейших в России и странах постсоветского пространства комик, стендапер. актер и телеведущий. Вместе с Аллой Пугачевой, которая старше него на 27 лет, пара воспитывает двоих детей – 6-летних близнецов Гарри и Лизу.

Uznayvse.ru

Instagram Максима Галкина

24СМИ

Как Максим Галкин выглядит сейчас: фото с Пугачевой и детьми

HELLO! Russia

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой. Такое признание шоумен сделал во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым.