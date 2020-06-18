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Максиму Галкину - 44: как выглядел российский шоумен до женитьбы на Пугачевой

Ева Романова
Ева Романова
Люди
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Максиму Галкину - 44: как выглядел российский шоумен до женитьбы на Пугачевой

В четверг, 18 июня популярный российский комик, супруг примадонны Аллы Пугачевой, празднует день рождения.

Галкину исполнилось 44 года. На момент знакомства с российской легендой Пугачевой Максиму было чуть более 20 лет. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядел шоумен до свадьбы с культовой артисткой и как он изменился.

24СМИ

24СМИ

Максим родился в 1976 году в Наро-Фоминске Московской области в зажиточной, интеллигентной семье. Отец Галкина – генерал-полковник бронетанковых войск, возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ, депутат Госдумы РФ 2-го созыва. Мама – ученая, кандидат физико-математических наук, работала в Институте теории прогноза землетрясений РАН.

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Также у Галкина есть старший брат Дмитрий – в прошлом военный, сейчас занимается бизнесом, является владельцем продюсерского агентства "Центум" в Москве.

Талант артиста в Максиме проснулся еще в дошкольном возрасте – он играл в театральных сценках в детском саду и школе. В 11 лет Галкин впервые устроил сольный творческий вечер, а в 13 лет – раскрыл в себе талант пародиста.

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Творческая биография Максима Галкина стартовала на сцене Студенческого театра МГУ, где он дебютировал со своими пародиями на сцене в 1994 году.

24СМИ

24СМИ

Настоящая известность пришла к Галкину в начале 2000-х, когда он стал ведущим популярного шоу "Кто хочет стать миллионером". Тогда начинающий артист начал также активно выступать на различных ТВ-концертах с пародиями. Работая на телевидении, он познакомился с Аллой Пугачевой, которая в то время была замужем за Филиппом Киркоровым.

Утро.ru

Утро.ru

Знакомство с примадонной стало одним из ключевых факторов успеха Галкина. Так, его приглашали на множество шоу, а позже он начал петь вместе с артисткой и сыграл главную роль в популярном новогоднем мюзикле "За двумя зайцами" вместе с Пугачевой (2003 год). Интересно, что спустя 8 лет их экранная свадьба перенеслась в реальную жизнь.

24СМИ

24СМИ

Пара официально начала жить вместе с 2005 года, однако их отношения начались еще в 2001-м. Поженились Пугачева и Галкин в декабре 2011 года.

В настоящее время артист – один из популярнейших в России и странах постсоветского пространства комик, стендапер. актер и телеведущий. Вместе с Аллой Пугачевой, которая старше него на 27 лет, пара воспитывает двоих детей – 6-летних близнецов Гарри и Лизу.

Uznayvse.ru

Uznayvse.ru

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

24СМИ

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HELLO! Russia

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Instagram Максима Галкина

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой. Такое признание шоумен сделал во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым.

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