Майли Сайрус попала в больницу: появились первые фото

Популярную голливудскую певицу и актрису Майли Сайрус экстренно госпитализировали.

Это произошло на следующий день после того, как звезда сообщила своим фанатам, что у нее диагностирован тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин. Фотографиями с больницы Сайрус поделилась в личных Instagram-сториз.

Майли Сайрус Фото: gettyimages

Майли Сайрус попала в больницу Фото из Instagram

У певицы диагностировали тонзиллит Фото из Instagram

Майли Сайрус в больничной рубашке Фото из Instagram

Отметим, что навестить Майли пришла ее мама — Тиш Сайрус, которая расчесывала дочке волосы. А также новый возлюбленный певицы Коди Симпсон. Он исполнил песню, написанную специально для артистки.

Майли Сайрус с мамой Фото из Instagram

Майли Сайрус и Коди Симпсон Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом Майли Сайрус застали за поцелуями с блогершей Кейтлин Картер во время отдыха в Италии. Затем стало известно, что звезда нашла новую любовь в лице 22-летнего австралийского певца Коди Симпсона.

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