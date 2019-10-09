Майли Сайрус попала в больницу: появились первые фото

Популярную голливудскую певицу и актрису Майли Сайрус экстренно госпитализировали.
Это произошло на следующий день после того, как звезда сообщила своим фанатам, что у нее диагностирован тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин. Фотографиями с больницы Сайрус поделилась в личных Instagram-сториз.
Майли Сайрус
Фото: gettyimages
Майли Сайрус попала в больницу
Фото из Instagram
У певицы диагностировали тонзиллит
Фото из Instagram
Майли Сайрус в больничной рубашке
Фото из Instagram
Отметим, что навестить Майли пришла ее мама — Тиш Сайрус, которая расчесывала дочке волосы. А также новый возлюбленный певицы Коди Симпсон. Он исполнил песню, написанную специально для артистки.
Майли Сайрус с мамой
Фото из Instagram
Майли Сайрус и Коди Симпсон
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом Майли Сайрус застали за поцелуями с блогершей Кейтлин Картер во время отдыха в Италии. Затем стало известно, что звезда нашла новую любовь в лице 22-летнего австралийского певца Коди Симпсона.
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