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9 октября • обновлено в 18:34
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Майли Сайрус попала в больницу: появились первые фото

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Популярную голливудскую певицу и актрису Майли Сайрус экстренно госпитализировали.

Это произошло на следующий день после того, как звезда сообщила своим фанатам, что у нее диагностирован тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин. Фотографиями с больницы Сайрус поделилась в личных Instagram-сториз.

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Фото: gettyimages

Майли Сайрус попала в больницу

Майли Сайрус попала в больницу

Фото из Instagram

У певицы диагностировали тонзиллит

У певицы диагностировали тонзиллит

Фото из Instagram

Майли Сайрус в больничной рубашке

Майли Сайрус в больничной рубашке

Фото из Instagram

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Отметим, что навестить Майли пришла ее мама — Тиш Сайрус, которая расчесывала дочке волосы. А также новый возлюбленный певицы Коди Симпсон. Он исполнил песню, написанную специально для артистки.

Майли Сайрус с мамой

Майли Сайрус с мамой

Фото из Instagram

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом Майли Сайрус застали за поцелуями с блогершей Кейтлин Картер во время отдыха в Италии. Затем стало известно, что звезда нашла новую любовь в лице 22-летнего австралийского певца Коди Симпсона.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Майли Сайрус
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