Мадонна заявила, что Россия оштрафовала ее на $1 млн: названа причина

Американская поп-певица Мадонна сообщила, что российские власти оштрафовали ее на 1 млн долларов за речь о правах ЛГБТ-сообщества на концерте в Санкт-Петербурге 8 августа 2012 года.

Однако 61-летняя звезда так и не заплатила штраф. На своей странице в Instagram певица опубликовала фрагмент видео со своей речи (ролик смотрите ниже).

"Я здесь, чтобы сказать, что сообщество ЛГБТ, как здесь, так и по всему миру, имеет одинаковые права на достойное отношение, уважение, сострадание и любовь. Вы согласны?" – сказала Мадонна со сцены.

Отметим, выступление в России состоялось в рамках мирового тура MDNA. В марте 2012 года в Санкт-Петербурге был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Тогда звезда публично пообещала поддержать ЛГБТ-сообщество в России и не замалчивать проблему.

Как сообщал OBOZREVATEL, 61-летняя американская певица Мадонна поделилась с поклонниками фото, на котором позирует с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Знаменитость показала, как восстанавливается после травмы колена.