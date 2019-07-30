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“Люди, которые любят друг друга..." Молодой певец рассказал об отношениях с Мишель Андраде

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Молодой украинский певец NIKITA LOMAKIN поделился подробностями взаимоотношений со своей бывшей девушкой, известной исполнительницей Michelle Andrade, с которой он встречался пять лет.

Экс-возлюбленные пересеклись за кулисами фестиваля “Чорноморські Ігри”. 21-летний Ломакин рассказал о том, что его объединяет с Мишель в настоящее время, пишет КP.UА.

"Нам удалось сохранить дружеские отношения. Люди, которые любили и любят друг друга, не должны прекращать общение. Это глупо! Человек при любых обстоятельствах должен оставаться человеком", – рассказал Никита.

NIKITA LOMAKIN и Michelle Andrade

NIKITA LOMAKIN и Michelle Andrade

Пресс-служба М1

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Напомним, пара познакомилась на проекте “Х-Фактор” в 2013 году, когда Мишель было 15, а Никите –

14. Хотя они не “светили” свой роман, на их фан-страницах в социальных сетях остались общие фото за тот период.

NIKITA LOMAKIN на фестивале "Чорноморські ігри"

NIKITA LOMAKIN на фестивале "Чорноморські ігри"

Пресс-служба

Также в сети есть видео, в котором Michelle пела для своего парня на его шестнадцатый день

рождения трек Майли Сайрус “Who Owns My Heart” (“Кому принадлежит мое

сердце”).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно NIKITA LOMAKIN выпустил горячий клип на трек "Виолончель", где спел о продажной любви.

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Тема
Фестивали и концерты
Персоны
Nikita Lomakin Мишель Андраде (Michelle Andrade)
Теги
шоу-бизнес Фестиваль
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