"Любовью сыт не будешь": оскандалившаяся "Мисс Львова" рассказала, как выбирает "самца"

Обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, рассказала о том, какого мужчину она себе ищет.
Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/topnatalia
"Красивая, воспитанная, умная женщина априори не может видеть себя рядом с обделенным интеллектом, хамоватым мужланом, нищим духом и на карман. Естественный процесс отбора, когда на подсознательном уровне, леди выбирает более сильного, привлекательного, успешного джентельмена. Это не меркантильность, не цинизм, это здоровый прагматизм в выборе надежного самца, что обеспечит свое потомство и защиту семьи", - написала Болюх.
instagram.com/topnatalia
"Связываться с неудачником - губительно для женщины. Одной любовью сыт не будешь, и однажды, проблема быта беспощадно сожрет все отношения, без остатка. Обычно неудачник выбирает одну и ту же линию поведения. Видя, что другие мужчины ценят своих женщин, ухаживают и балуют, он, чтобы не испытывать чувство своей никчемности, не стремится так же ценить и ухаживать, а наоборот старается принизить достоинство женщины, высмеивая любые желания", - добавила девушка.
Красивая, воспитанная, умная женщина априори не может видеть себя рядом с обделённым интеллектом, хамоватым мужланом, нищим духом и на карман. ☝🏽Естественный процесс отбора, - когда на подсознательном уровне, леди выбирает более сильного/привлекательного/успешного джентельмена. Это не меркантильность, не цинизм, это здоровый прагматизм в выборе надёжного самца, что обеспечит своё потомство и защиту семьи. 🙏🏼 Связываться с неудачником - губительно для женщины. 🤷🏼♀️Одной любовью сыт не будешь, и однажды, проблема быта беспощадно сожрёт все отношения, без остатка. 💯Обычно неудачник выбирает одну и ту же линию поведения. Видя, что другие мужчины ценят своих женщин, ухаживают и балуют, он, чтобы не испытывать чувство своей никчёмности, не стремится так же ценить и ухаживать, а наоборот старается принизить достоинство женщины, высмеивая любые желания. 🤦🏼♀️Таким образом он пытается убить двух зайцев: выстраивает авторитет, не прикладывая усилий и давит на женщину, вырабатывая в ней комплекс вины за то, что желает лучшей жизни. Никто не застрахован от ошибки в выборе человека, но не ошибается тот, кто ничего не делает. ☝🏽Важнее делать выводы и как можно дальше, сверкая пятками, лететь от различного болота, что будет затягивать, высасывая соки. Такие индивиды не меняются, становясь, по жизни, приспособленцами. 🦌Они не развиваются, не тянутся вверх, не вытягивают в свет своих женщин, не читают книг, не интересуются проблемами близких, вечно жалуются и боятся различных перемен. Фразу "принимай меня таким, какой есть", они изворачивают в иной смысл - "ты не настолько важна, чтобы хоть как-то учитывать твои пожелания". Они живут устоявшимися стереотипами, что лучшее место женщины - кухня, лучшее украшение - половая тряпка, а лучшие духи - запах пирожка с капустой... 👩🏼🍳 Женщина, делающая ставку на достойного/обеспеченного/образованного мужчину, отвергая "простого мужика из рабочего квартала", - делает ставку на жизнь, а не на существование... 🧘🏼♀️Ибо хорошо знает последствия подобного существования.❤️ #всемлюбви❤️
Ранее OBOZREVATEL писал, что обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, часто балует своих поклонников яркими снимками. Она показывает не только места, где проводит время, но и демонстрирует на фото соблазнительную фигуру, оголяя некоторые части тела.
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