"Любовью сыт не будешь": оскандалившаяся "Мисс Львова" рассказала, как выбирает "самца"

Обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, рассказала о том, какого мужчину она себе ищет.

Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/topnatalia

"Красивая, воспитанная, умная женщина априори не может видеть себя рядом с обделенным интеллектом, хамоватым мужланом, нищим духом и на карман. Естественный процесс отбора, когда на подсознательном уровне, леди выбирает более сильного, привлекательного, успешного джентельмена. Это не меркантильность, не цинизм, это здоровый прагматизм в выборе надежного самца, что обеспечит свое потомство и защиту семьи", - написала Болюх.

instagram.com/topnatalia

"Связываться с неудачником - губительно для женщины. Одной любовью сыт не будешь, и однажды, проблема быта беспощадно сожрет все отношения, без остатка. Обычно неудачник выбирает одну и ту же линию поведения. Видя, что другие мужчины ценят своих женщин, ухаживают и балуют, он, чтобы не испытывать чувство своей никчемности, не стремится так же ценить и ухаживать, а наоборот старается принизить достоинство женщины, высмеивая любые желания", - добавила девушка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, часто балует своих поклонников яркими снимками. Она показывает не только места, где проводит время, но и демонстрирует на фото соблазнительную фигуру, оголяя некоторые части тела.

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