Любимые украинские блюда звезд: что известно о гастрономических слабостях

Украинская кухня настолько вкусная и разнообразная, что иногда просто невозможно отказать себе в любимом блюде. И наши звезды не стали исключением.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, какие блюда ассоциируются у наших звезд с разными украинскими городами, пишет "Сегодня".

Ольга Сумкая, Jerry Heil и Павло Зибров

Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская родилась во Львове, живет в Киеве, но душа ее отдана Запорожью.

Ольге очень нравится уха из судака, которую ее папа варил прямо на Хортице. И еще одно любимое блюдо – это заливное из судака в томате по рецепту ее мамы.

Ольга Сумская KP.UA

Павел Зибров

Народный артист Украины Павел Зибров родом из Винницкой области. Когда ему было 9 лет он переехал в столицу. Киев, конечно, богат на разные вкусности, но артист в последнее время не в восторге от этих изысканных блюд.

Ему очень запомнился концерт в Миргороде. Когда поклонница вынесла ему миску с огромным количеством вареников разных видов. И с тех пор Павел вспоминает их и с трепетом в душе и хочет попробовать еще.

Павел Зибров Smachno.ua

Jerry Heil

Молодая украинская певица Jerry Heil родилась под Киевом, в Василькове. Последние пару лет девушка работает и живет в Киеве, за это время она успела очень привязаться к городу.

Одного-единственного блюда по душе в столице артистка не смогла назвать – все они абсолютно нетрадиционные, так как девушка вегетарианка и сыроед.

Jerry Heil Бабель

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признался: в столице самый лучший кофе. Глава страны вспомнил и о своем родном городе. Кривой Рог он ассоциирует с невероятно вкусным маминым борщом.

Владимир Зеленский Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе. Позже гарант согласился оплатить штраф за нарушение карантина в кафе Хмельницкого.

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