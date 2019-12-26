"Лысому" из группы "Непара" – 46 лет: куда пропал и как сейчас выглядит

26 декабря свой день рождения отмечает экс-солист группы "Непара" Александр Шоуа.

В этом году артисту исполняется 46 лет. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, куда исчез певец после волны невероятной популярности и как сейчас выглядит.

Группа "Непара" Радио Дача

Александр родился в 1973 году в городе Очамчыра, Абхазия. Начал свою музыкальную карьеру, как бэк-вокалист, клавишник и аранжировщик поп-группы "Арамис".

Однако популярность к Шоуа пришла после того, как в 2002 году вместе с Викторией Талышинской он создал дуэт "Непара".

Группа "Непара" Яндекс.Музыка

Группа гастролировала по городам и выпускала песни, которые мгновенно попадали в лучшие хит-парады. А композиции "Другая причина", "Плач и смотри", "Они знакомы давно" сразу после премьеры превращались в хиты.

Группа "Непара" zirka.su

Впрочем, в 2012 году "Непара" распалась, а Александр начал сольную карьеру. Правда, затмить успех группы Шоуа так и не удалось.

Группа "Непара" lemurov.net

Возможно, именно поэтому в 2013 году Александр и Виктория вновь попробовали возобновить деятельность в рамках дуэта "Непара". Однако поднять популярность на прежний уровень группе уже не удалось, и она вновь распалась.

Группа "Непара" КП

Как оказалось, причиной распада коллектива стало нежелание Виктории.

"Девочка живет за городом, в красивом доме, все у нее хорошо. Никакого стремления, чтобы было лучше, у нее нет. Меня это стало раздражать. Нежелание двигаться, нежелание приехать на эфир, записать, заниматься в конце-концов", – говорил в комментарии Муз-Тв Шоуа.

Группа "Непара" rusradio.ua

Сейчас певец вновь начал выступать сольно. В 2019 году артист выпустил песню "Останови меня".

"Я понимаю, что мои песни не будут звучать так громко. Но это пока. Пусть я сейчас развернулся в противоположную сторону своей жизни от того, что делала "Непара". Все равно я занимаюсь музыкой", – говорит Александр.

Впрочем, судя по Instagram Шоуа, изредка они все-таки снова выступают вместе с Викторией в дуэте "Непара". К примеру, в марте этого года у группы был концерт в Москве.

Уже несколько лет Шоуа женат на девушке по имени Наталья, с которой воспитывает совместную дочь Таисию.

Александр Шоуа с женой Натальей Instagram @alexandershoua

Фотографиями с дочкой и женой Александр изредка делится на своей странице в Instgram.

Александр Шоуа с женой Натальей и дочкой Instagram @alexandershoua

Кстати, певец – довольно активный пользователь соцсетей. А за его страницей в Instagram следит более 120 тысяч подписчиков.

Александр Шоуа Instagram @alexandershoua

В соцсети Шоуа можно увидеть снимки с выступлений, а также фото со звездными коллегами – Леонидом Агутиным, Эмином, Юлией Барановской, Валерией и другими.

Александр Шоуа и Юлия Барановская Instagram @alexandershoua

Александр Шоуа и Валерия Instagram @alexandershoua

Александр Шоуа и Леонид Агутин Instagram @alexandershoua

Александр Шоуа и Эмин Instagram @alexandershoua

Александр Шоуа Instagram @alexandershoua

Александр Шоуа Instagram @alexandershoua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменилась Лена Третьякова из "Ранеток" за пять лет — именно столько прошло с момента выхода последней серии сериала.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!