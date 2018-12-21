''Лучше смотреть, чем слушать'': Шнурова разгромили за слова в новом клипе ''Ленинграда''

В четверг, 20 декабря, российская группа "Ленинград" презентовала клип на песню "Золото". Ролик сразу же раскритиковали в сети.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале группы. Так, на кадрах можно увидеть белокурую красотку, которая превращается в монстра, как только видит золото. Также, по сюжету клипа, она грабит посетителей казино, отрывает руку лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову и съедает золотой автомат Калашникова под строчки "За питанием следит она строго" (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

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Фото: скриншот

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Отметим, что таким образом музыканты высмеяли меркантильных охотниц за деньгами. "Все бабы любят бабки и в фитнесе потея, на маникюре лапки мы тянем богатея" — говорится в тексте.

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Многим пользователям сети работа "Ленинграда" не понравилась. Также они добавили, что слова в песне оставляют желать лучшего.

Фото: скриншот

"Можно уже клипы вообще без музыки снимать, все равно песни отстойные пошли", "В чем смысл?", "Слабый клип, слабая песня", "Песня тухлая, без драйва", "Шнуров уже не тот", "Я один выключаю звук в клипе?", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный своим скандальным имиджем российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров похвастался подписчикам в соцсети коротким роликом, на котором запечатлен с вокалистом немецкого Rammstein Тиллем Линдеманном.