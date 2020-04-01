Украинский певец, солист группы "Агонь" Антон Савлепов заявил, что "лучше быть на четверть мертвым, чем русским".

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Антон Петруков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Антон Савлепов Фото: tsn.ua

"Недавно я со своим другом заметил, что по факту нет чистокровных украинцев. И в подтверждение моей теории мой друг говорит: "Вот мой дед был русский, а значит я на четверть тоже русский". У меня сложилась подобная ситуация – мой дед умер, а значит и я на четверть мертв. Но это все равно лучше: чем быть русским. Слава Украине!" – сказал Савлепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская сделала скандальное заявление о войне на Донбассе. Так, она заявила, что Россия не начинала этот конфликт.

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