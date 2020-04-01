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1 апреля • обновлено в 17:02
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"Лучше быть мертвым, чем русским": известный украинский певец сделал громкое заявление

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Украинский певец, солист группы "Агонь" Антон Савлепов заявил, что "лучше быть на четверть мертвым, чем русским".

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Антон Петруков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Антон Савлепов

Антон Савлепов

Фото: tsn.ua

"Недавно я со своим другом заметил, что по факту нет чистокровных украинцев. И в подтверждение моей теории мой друг говорит: "Вот мой дед был русский, а значит я на четверть тоже русский". У меня сложилась подобная ситуация – мой дед умер, а значит и я на четверть мертв. Но это все равно лучше: чем быть русским. Слава Украине!" – сказал Савлепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская сделала скандальное заявление о войне на Донбассе. Так, она заявила, что Россия не начинала этот конфликт.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Антон Савлепов
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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Комментарии
8
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Смешно
17
Интересно
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hunt andres
hunt andres
Нет уж, Тоха. Никаких четвертей. Доктор казав в морг - значит, в морг. ДБ.
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0
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
нормальный украинский фашизм
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Украина ни когда не станет страной европейских ценностей. Так как в Европе за такие статьи газету могут закрыть. А уж судебные разбирательство точно бы было.
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