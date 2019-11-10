"Дала денег, чтобы мальчик не пропал": Лолита раскрыла интимные подробности развода

Российская певица Лолита Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег.

О своем разводе она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам артистки, это произошло из-за того, что она устала терпеть "фокусы" супруга. Мужчину она с вещами выгнала ночью, а конверт с деньгами был заранее приготовленным.

Лолита и Дмитрий Иванов Hello!

"Я дала ему деньги, чтобы мальчик не пропал. Там было ровно семь тысяч евро. Я сказала, что ровно во столько оценила прелесть супружеской жизни в семь лет. А две тысячи вынимаю за некачественное обслуживание", – сказала певица.

По признанию Лолиты, муж намекал ей о необходимости покупки ему квартиры. Однако артистка ограничилась приобретением автомобиля и не дала ему денег на жилье и бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись, чтобы больше не выяснять отношения.

Вскоре Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

Официально развод еще не оформлен, в чем Иванов обвинил прессу. Он также раскрыл подробности отношений с артисткой.

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