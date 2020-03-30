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30 марта • обновлено в 14:35
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Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном

1.4т
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Популярная российская певица Лолита Милявская призналась, что счастлива в новых отношениях с состоятельным бизнесменом, однако пока что не спешит съезжаться с возлюбленным.

Об этом пишет издание Starhit.

Лолита

Лолита

utro.ru

По словам Лолиты, вместе с новым возлюбленным они уже отдыхали в Израиле, а сейчас стараются все свободное время проводить в Москве. Впрочем, в основном сейчас пара общается по телефону.

"Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами, не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда. Хотя мне в принципе нужны только спортивные штаны. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в загс, мы взрослые люди, пока нам хорошо так", говорит певица.

Лолита

Лолита

yandex.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская резко высказалась о своем пятом муже Дмитрие Иванове. Певица призналась, что их брак был ошибкой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
Тег
Новости России
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