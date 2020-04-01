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1 апреля • обновлено в 10:57
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Лолита открестилась от признания Крыма украинским

2.3т
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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская открестилась от своего заявления о том, что Крым – это Украина.

Так, в интервью журналисту Дмитрию Гордону звезда сказала, что не понимает, что Крым был присоединен к России незаконно.

Лолита

Лолита

rg.ru

В частности, Лолита заявила, что ее слова о Крыме перекрутили:

"Сколько пи**юлей в России я за это получила. Произошел вброс, якобы я признала Крым. Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала одну фразу: "Мне не важно, какие зеленые человечки были, лишь бы не убивали". Я не произносила слово "аннексия". Меня, когда спрашивают, чей Крым, я отвечаю: "Мой". Почему я должна вмешиваться в политику, на которой зарабатываются огромные деньги? Почему я должна что-то высказывать?"

"Украина отдала Крым": Лолита открестилась от признания полуострова украинским

кадр из видео

На вопрос Гордона, понимает ли Лолита, что Крым был присоединен к России незаконно, певица ответила:

"Нет, не понимаю. Лишь бы не было войны. Я не политик, я не знаю историю, я ее не учила и принципиально не учу сейчас, потому что история настолько переписана. Я отстранилась, поскольку не знаю, где правда. Украина Крым отдала, она не вкладывала в него. Россия построила аэропорт и хоть одну дорогу".

Лолита

Лолита

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская сделала скандальное заявление о войне на Донбассе. Так, она заявила, что Россия не начинала этот конфликт.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
Тег
Новости России
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Иванович Василий
Иванович Василий
Она не Собчак, то бишь не прикрыта снисхождением к папаше, чтобы ее уберегли от уголовной ответственности за указание любой иной принадлежности, кроме российской, так что это явно ей друзья ее подсказали, как отвечать на такие вопросы, чтобы не сесть, вернувшись в РФ.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ку-рв-а ме-рз-кая. На двух бу-ях одновременно усидеть хочет. Так не получится
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Белов Слава
Белов Слава
Одиозный Сергей, т.в.а.р.ь. безмозглая,ты хоть знаешь значение слова "одиозный".?а, тебе на трех удается усидеть?вот развальцевали тебе о.ч.к.о......
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Viktor Viktor
Viktor Viktor
Все наркоманы у фсб на крючке, она это сама понимает, но копромат на неё видать серьёзный.
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