"Украина отдала Крым": Лолита открестилась от признания полуострова украинским

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская открестилась от своего заявления о том, что Крым – это Украина.

Так, в интервью журналисту Дмитрию Гордону звезда сказала, что не понимает, что Крым был присоединен к России незаконно.

Лолита rg.ru

В частности, Лолита заявила, что ее слова о Крыме перекрутили:

"Сколько пи**юлей в России я за это получила. Произошел вброс, якобы я признала Крым. Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала одну фразу: "Мне не важно, какие зеленые человечки были, лишь бы не убивали". Я не произносила слово "аннексия". Меня, когда спрашивают, чей Крым, я отвечаю: "Мой". Почему я должна вмешиваться в политику, на которой зарабатываются огромные деньги? Почему я должна что-то высказывать?"

кадр из видео

На вопрос Гордона, понимает ли Лолита, что Крым был присоединен к России незаконно, певица ответила:

"Нет, не понимаю. Лишь бы не было войны. Я не политик, я не знаю историю, я ее не учила и принципиально не учу сейчас, потому что история настолько переписана. Я отстранилась, поскольку не знаю, где правда. Украина Крым отдала, она не вкладывала в него. Россия построила аэропорт и хоть одну дорогу".

Лолита кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская сделала скандальное заявление о войне на Донбассе. Так, она заявила, что Россия не начинала этот конфликт.

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