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6 апреля • обновлено в 19:07
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Лолита лишила родную дочь наследства

2.8т
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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая сделала скандальное заявление о войне на Донбассе, лишила свою единственную дочь наследства.

Как оказалось, скандальная артистка написала завещание, в котором не упомянула 21-летнюю Еву. Об этом сообщает Telegram-канал "Не Малахов".

Лолита лишила родную дочь наследства

"Особой близости у знаменитой мамы с дочуркой нет, так как Ева - приемная, а не родная. Лола взяла ее из киевского детдома. Сама девушка об этом знает, как и все друзья семьи", - пишет Telegram-канал.

Лолита лишила родную дочь наследства

"Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались. Поэтому так решила", - заявила сама Лолита.

Лолита лишила родную дочь наследства

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Лолита Милявская
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