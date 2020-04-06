Лолита лишила родную дочь наследства

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая сделала скандальное заявление о войне на Донбассе, лишила свою единственную дочь наследства.

Как оказалось, скандальная артистка написала завещание, в котором не упомянула 21-летнюю Еву. Об этом сообщает Telegram-канал "Не Малахов".

"Особой близости у знаменитой мамы с дочуркой нет, так как Ева - приемная, а не родная. Лола взяла ее из киевского детдома. Сама девушка об этом знает, как и все друзья семьи", - пишет Telegram-канал.

"Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались. Поэтому так решила", - заявила сама Лолита.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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