Украинцы связали вероятную дату локдауна с концертом "Квартала 95"
В сети предположили, что вероятная дата введения локдауна в Украине – 24 декабря – якобы связана с концертом "Вечернего квартала" в Киеве, который должен состояться 22 декабря.
О такой "теории" написал, в частности, Telegram-канал "Украина ⚡️ Новости", ссылаясь на пользователей интернета. Подчеркнем, что в "заговоре" есть пробел – 28 декабря, уже после предполагаемого начала жесткого карантина, актеры "Квартала 95" должны выступить с новогодней программой в Одессе.
На сайте Karabas.com указано, что билеты на концерт комиков 22 декабря стартуют от 180 гривен. Самые дорогие можно приобрести за 4 000 гривен.
По состоянию на 1 декабря свободными остались более 50 мест в зале.
Примечательно, что на сайте Concert.ua опубликован анонс выступления "Вечернего квартала". В тексте сказано, что это первый концерт комиков в Культурном центре "Freedom Hall" после карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 ноября пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила вероятность локдауна.
По данным источников нашего издания, жесткий карантин могут ввести с вечера 24 декабря по 15 января.