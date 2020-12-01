Украинцы связали вероятную дату локдауна с концертом "Квартала 95"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Карантин в Украине

В сети предположили, что вероятная дата введения локдауна в Украине – 24 декабря – якобы связана с концертом "Вечернего квартала" в Киеве, который должен состояться 22 декабря.

О такой "теории" написал, в частности, Telegram-канал "Украина ⚡️ Новости", ссылаясь на пользователей интернета. Подчеркнем, что в "заговоре" есть пробел – 28 декабря, уже после предполагаемого начала жесткого карантина, актеры "Квартала 95" должны выступить с новогодней программой в Одессе.

На сайте Karabas.com указано, что билеты на концерт комиков 22 декабря стартуют от 180 гривен. Самые дорогие можно приобрести за 4 000 гривен.

Афиша выступления "Квартала"
График выступлений

По состоянию на 1 декабря свободными остались более 50 мест в зале.

Заполнение зала (концерт 22 декабря)

Примечательно, что на сайте Concert.ua опубликован анонс выступления "Вечернего квартала". В тексте сказано, что это первый концерт комиков в Культурном центре "Freedom Hall" после карантина.

Анонс концерта
Пользователь сети, который намекнул на связь карантина с концертом "Квартала"
Фото, которое пользователь прикрепил к посту
Скриншот сообщения Telegram-канала "Украина ⚡️ Новости"

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