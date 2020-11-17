Little Big рассказали, поедут ли на Евровидение 2021 от России

Российская группа Little Big намерена участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение 2021.

Об этом сообщил солист коллектива Илья Прусикин в интервью радио Energy. По словам знаменитости, группа должна будет вновь проходить внутренний отбор и представить несколько новых песен. Ведь победа Little Big в отборочном туре на Евровидение в 2020 году не гарантирует автоматическое попадание на конкурс.

"Это же конкурс. Надо подготовиться. Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так. Нужна песня. Мы ее можем записать в ближайшее время. Мы сдадим несколько песен. Если получится, то мы поедем. Если не получится, то не поедем. Все-таки отбор идет. У нас как такового плана нет, но шанс, что поедем, есть. Песни мы сдавать будем, как там дальше пойдет – непонятно", – заявил Прусикин.

Напомним, Little Big были выбраны с песней Uno как представители России на Евровидении 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илья Прусикин, лидер группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении 2020, заявлял, что не хочет участвовать в музыкальном конкурсе в следующем году. По его словам, есть множество артистов, которые смогут достойно выступить.