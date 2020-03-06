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6 марта • обновлено в 13:43
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Little Big не поехали на Евровидение-2019 из-за Лазарева: Киркоров сделал признание

3.4т
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Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что группа Little Big хотела участвовать в Евровидении-2019, однако тогда артистам отказали из-за Сергея Лазарева.

Об этом Киркоров рассказал в интервью КП.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

mk.ru

Так, по словам артиста, в прошлом году Little Big опоздали – канал "Россия" выбрал Лазарева.

"На тот момент каналом "Россия" уже было принято решение по поводу Лазарева. От меня тогда уже ничего не зависело, поэтому я им сказал: "Ребят, вы чуть-чуть опоздали, готовьтесь к следующему году!", – вспоминает Киркоров.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

sputnik.md

При этом певец отметил, что Little Big ему нравятся:

"Я всегда за креатив, за авангард и, честно говоря, приветствую выбор Константина Львовича Эрнста. Насколько я знаю, отправить Little Big на "Евровидение" было его решением. Я даже не сомневаюсь в правильности данного решения, оно абсолютно верное".

Little Big

Little Big

24smi.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Жириновский поделился видео, на котором исполнил зажигательный танец под трек группы Little Big Faradenza.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Филипп Киркоров Сергей Лазарев
Место
Россия
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