Лилия Ребрик родила второго ребенка

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик стала мамой во второй раз.

Девочка появилась на свет 30 апреля в 02:24 утра в одном из частных роддомов Киева, сообщает пресс-служба телеканала "Украина".

Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см. Малышку назвали Полина. Имя для девочки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.

Лилия Ребрик с семьей пресс-служба телеканала "Украина"

"Дианка очень хотела сестричку. Именно она предложила имя для малышки – Полина. Нам оно тоже очень понравилось, так что решили: будет Дикая Полина Андреевна", – рассказала Лилия.

Лилия Ребрик с мужем и дочерью Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году, а спустя год они впервые стали родителями. Ребрик ушла в небольшой декрет в апреле 2017 года, но уже в мае телеведущая планирует вернуться в прямые эфиры.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале Лилия Ребрик рассказала, что ожидает девочку, чему очень обрадовались ее муж Андрей Дикий и дочка Диана. По словам ведущей, ей было не важно, кто появится в семье: сын или дочь, однако остальные члены семейства просто мечтали именно о таком результате УЗИ.