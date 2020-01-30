"Лежит бездыханная": стали известны подробности о состоянии Заворотнюк

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в очень плохом состоянии.

Подробностями Соседов поделился в комментарии изданию Собеседник.

"Я лично Настю не видел, но говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда", – говорит критик.

Сергей Соседов unpp.com.ua

Кроме того, Соседов признался, что он поддерживает решение родственников актрисы не рассказывать о состоянии Заворотнюк.

"То, что ее лечение максимально закрыто – это правильно, безусловно. Есть вещи частного порядка, которые являются тайной личности. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? Люди знают, что ей плохо, но зачем это муссировать? От того, что об этом будут говорить, ей не станет лучше. Я целиком и полностью на стороне родственников, которые закрывают информацию. О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная. У Фриске была другая ситуация. Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика – очень мощная. А в случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо", – говорит Сергей.

Анастасия Заворотнюк women.ru

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