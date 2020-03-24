Лев Лещенко госпитализирован: подозревают коронавирус

Известный советский артист Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус. 78-летний певец попал в больницу вместе со своей супругой Ириной.

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Лещенко госпитализирован в инфекционную больницу поселка Коммунарка (Подмосковье, РФ). Именно там лечат больных коронавирусом в Москве. Информацию также подтвердил лучший друг певца Владимир Винокур, пишет "МК".

Лев Лещенко Афиша.Ру

Медики скорой помощи диагностировали у семьи Лещенко двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока проверяется.

Винокур, в свою очередь, указал, что Лещенко с женой не выезжали из России длительное время, а также соблюдали меры карантина. Инцидент прокомментировал и концертный директор артиста Олег Дмитриев.

"Лев Валерьянович, поскольку не могли вызвать врача домой — а мы уже отсидели 10 дней в самоизоляции — поехал сам. Заехал в одну клинику, в другую, посоветовали ему в Коммунарку, лег на обследование, попросился. Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня", – добавил Дмитриев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лев Лещенко предложил скандальной украинке Maruv уехать в Москву, после того, как она поздравила мужчин с 23 февраля.

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